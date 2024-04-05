https://1prime.ru/20240405/kosmos-847108017.html

США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg

США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg - 05.04.2024, ПРАЙМ

США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена "подталкивает" Россию проголосовать за резолюцию Совбеза ООН о запрете размещения ядерного оружия в космическом... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:38+0300

2024-04-05T12:38+0300

2024-04-05T12:38+0300

вооружения

размещение ядерного оружия в космосе

сб оон

сша

россия

резолюция

https://cdnn.1prime.ru/img/82865/32/828653257_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_fbf1b2ab1e5ea979a05bc4cdb1a1214b.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена "подталкивает" Россию проголосовать за резолюцию Совбеза ООН о запрете размещения ядерного оружия в космическом пространстве, сообщает агентство Bloomberg.Ранее издание сообщало, что Вашингтон и Токио готовят соответствующий документ. По данным агентства, резолюция дополнит пункты Договора о космосе 1967 года о запрете вывода некоторых видов вооружения на орбиту.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы все слышали, что президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии у Москвы намерений развертывать в космосе ядерное оружие. Так что, мы ожидаем, что Россия проголосует за эту резолюцию", - приводит Bloomberg слова представителя Белого дома Джона Кирби.По его словам, голосование по документу состоится на следующей неделе.Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию, подчеркивал, что Москва не планирует выводить ядерное оружие за пределы Земли.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.

https://1prime.ru/20240301/845785810.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

размещение ядерного оружия в космосе, сб оон, сша, россия, резолюция