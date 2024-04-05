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США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg - 05.04.2024, ПРАЙМ
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США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg
США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg - 05.04.2024, ПРАЙМ
США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена "подталкивает" Россию проголосовать за резолюцию Совбеза ООН о запрете размещения ядерного оружия в космическом... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:38+0300
2024-04-05T12:38+0300
вооружения
размещение ядерного оружия в космосе
сб оон
сша
россия
резолюция
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена "подталкивает" Россию проголосовать за резолюцию Совбеза ООН о запрете размещения ядерного оружия в космическом пространстве, сообщает агентство Bloomberg.Ранее издание сообщало, что Вашингтон и Токио готовят соответствующий документ. По данным агентства, резолюция дополнит пункты Договора о космосе 1967 года о запрете вывода некоторых видов вооружения на орбиту.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Мы все слышали, что президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии у Москвы намерений развертывать в космосе ядерное оружие. Так что, мы ожидаем, что Россия проголосует за эту резолюцию", - приводит Bloomberg слова представителя Белого дома Джона Кирби.По его словам, голосование по документу состоится на следующей неделе.Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию, подчеркивал, что Москва не планирует выводить ядерное оружие за пределы Земли.Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
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размещение ядерного оружия в космосе, сб оон, сша, россия, резолюция
Вооружения, размещение ядерного оружия в космосе, СБ ООН, США, РОССИЯ, резолюция
12:38 05.04.2024
 
США "давят" на Россию из-за "ядерного оружия" в космосе, пишет Bloomberg

Bloomberg: США ждут поддержки РФ резолюции СБ ООН о неразмещении ядерного оружия в космосе

Космос
Космос
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена "подталкивает" Россию проголосовать за резолюцию Совбеза ООН о запрете размещения ядерного оружия в космическом пространстве, сообщает агентство Bloomberg.
Ранее издание сообщало, что Вашингтон и Токио готовят соответствующий документ. По данным агентства, резолюция дополнит пункты Договора о космосе 1967 года о запрете вывода некоторых видов вооружения на орбиту.
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"Мы все слышали, что президент России Владимир Путин заявлял об отсутствии у Москвы намерений развертывать в космосе ядерное оружие. Так что, мы ожидаем, что Россия проголосует за эту резолюцию", - приводит Bloomberg слова представителя Белого дома Джона Кирби.
По его словам, голосование по документу состоится на следующей неделе.
Ранее телеканал ABC обнародовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников.
Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федсобранию, подчеркивал, что Москва не планирует выводить ядерное оружие за пределы Земли.
Вывод в космическое пространство ядерного оружия и оружия массового поражения запрещен Договором о космосе 1967 года, подписанном, в том числе, Россией. Москва вместе с Пекином Россия и Китай с 2008 года на площадках ООН продвигают проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силы в отношении объектов в околоземном пространстве. Документ призван предотвратить появление в космосе любых видов вооружений, а также установить границу околоземного пространства. однако США и союзники блокируют инициативу, предлагая взамен резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по космической безопасности. При этом, резолюции ГА, в отличие от четкого Договора или резолюций Совбеза ООН, содержат туманные формулировки и не являются обязательными к исполнению.
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Вооруженияразмещение ядерного оружия в космосеСБ ООНСШАРОССИЯрезолюция
 
 
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