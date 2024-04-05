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Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о ядерном оружии в космосе - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о ядерном оружии в космосе
Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о ядерном оружии в космосе - 05.04.2024, ПРАЙМ
Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о ядерном оружии в космосе
Россия изучит проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве, который подготовили США, после сформулирует свою позицию, заявил... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:15+0300
2024-04-05T13:19+0300
вооружения
сша
россия
размещение ядерного оружия в космосе
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия изучит проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве, который подготовили США, после сформулирует свою позицию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Официальному представителю Кремля задали вопрос, можно ли назвать вопрос появления вооружений за пределами Земли одной из областей стратегического сотрудничества России и США."Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией - это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", - ответил он.Песков добавил, что Москва ознакомится с проектом резолюции США и затем сформирует позицию по документу.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции о запрете размещать ядерное оружие в космосе. При этом, соответствующий запрет уже содержится в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.
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сша, россия, размещение ядерного оружия в космосе, дмитрий песков
Вооружения, США, РОССИЯ, размещение ядерного оружия в космосе, Дмитрий Песков
13:15 05.04.2024 (обновлено: 13:19 05.04.2024)
 
Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о ядерном оружии в космосе

Песков: РФ ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе

© POOL | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия изучит проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космическом пространстве, который подготовили США, после сформулирует свою позицию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официальному представителю Кремля задали вопрос, можно ли назвать вопрос появления вооружений за пределами Земли одной из областей стратегического сотрудничества России и США.
"Основная потенциальная сфера для диалога между Соединенными Штатами и Россией - это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема", - ответил он.
Песков добавил, что Москва ознакомится с проектом резолюции США и затем сформирует позицию по документу.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби анонсировал голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции о запрете размещать ядерное оружие в космосе. При этом, соответствующий запрет уже содержится в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.
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ВооруженияСШАРОССИЯразмещение ядерного оружия в космосеДмитрий Песков
 
 
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