https://1prime.ru/20240405/krokus-847116030.html

Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"

Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе" - 05.04.2024, ПРАЙМ

Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"

Необходимо установить каждый этап финансирования теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T15:24+0300

2024-04-05T15:24+0300

2024-04-05T15:24+0300

крокус сити холл

теракт

ск рф

александр бастрыкин

https://cdnn.1prime.ru/img/84058/68/840586821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46c197c140a6bdc3f231591218ad7a6f.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Необходимо установить каждый этап финансирования теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта", - приводит его слова публикация в Telegram-канале СК.Согласно сообщению, Бастрыкин получает отчеты о проводимой работе. Как указали в СК, эксперты проверяют показания фигурантов дела, изучают вещественные доказательства, проводят необходимые исследования. Глава следственного комитета также поручил детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать меры к задержанию пособников, исполнителей и организаторов теракта.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Сообщалось, что исполнителей теракта удалось задержать в Брянской области 23 марта. Как позднее заявили президент России Владимир Путин, всего по делу задержали 11 фигурантов.

https://1prime.ru/20240405/crocus-847109345.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, теракт, ск рф, александр бастрыкин