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Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе" - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"
Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе" - 05.04.2024, ПРАЙМ
Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"
Необходимо установить каждый этап финансирования теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T15:24+0300
2024-04-05T15:24+0300
крокус сити холл
теракт
ск рф
александр бастрыкин
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Необходимо установить каждый этап финансирования теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта", - приводит его слова публикация в Telegram-канале СК.Согласно сообщению, Бастрыкин получает отчеты о проводимой работе. Как указали в СК, эксперты проверяют показания фигурантов дела, изучают вещественные доказательства, проводят необходимые исследования. Глава следственного комитета также поручил детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать меры к задержанию пособников, исполнителей и организаторов теракта.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Сообщалось, что исполнителей теракта удалось задержать в Брянской области 23 марта. Как позднее заявили президент России Владимир Путин, всего по делу задержали 11 фигурантов.
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крокус сити холл, теракт, ск рф, александр бастрыкин
Крокус сити холл, теракт, СК РФ, Александр Бастрыкин
15:24 05.04.2024
 
Бастрыкин призвал установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"

Бастрыкин: необходимо установить все этапы финансирования теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Необходимо установить каждый этап финансирования теракта в подмосковном "Крокус сити холле", заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта", - приводит его слова публикация в Telegram-канале СК.
Согласно сообщению, Бастрыкин получает отчеты о проводимой работе. Как указали в СК, эксперты проверяют показания фигурантов дела, изучают вещественные доказательства, проводят необходимые исследования. Глава следственного комитета также поручил детально устанавливать обстоятельства преступления и принимать меры к задержанию пособников, исполнителей и организаторов теракта.
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13:01
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Сообщалось, что исполнителей теракта удалось задержать в Брянской области 23 марта. Как позднее заявили президент России Владимир Путин, всего по делу задержали 11 фигурантов.
 
Крокус сити холлтерактСК РФАлександр Бастрыкин
 
 
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