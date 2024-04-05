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Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию

Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию - 05.04.2024, ПРАЙМ

Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию

Москва выплатила пособия более 70% пострадавшим и членам их семей из более чем 30 регионов и двух других стран, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T20:50+0300

2024-04-05T20:50+0300

2024-04-05T20:50+0300

происшествия

крокус сити холл

россия

москва

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компенсация

выплата компенсаций

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Москва выплатила пособия более 70% пострадавшим и членам их семей из более чем 30 регионов и двух других стран, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова отметила, что Москва выплатила пособия двум третьим из 450 обратившихся, помощь получили также пострадавшие из других регионов и стран.2 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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