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Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию - 05.04.2024, ПРАЙМ
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию
Москва выплатила пособия более 70% пострадавшим и членам их семей из более чем 30 регионов и двух других стран, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T20:50+0300
2024-04-05T20:50+0300
2024-04-05T20:50+0300
происшествия
крокус сити холл
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москва
пострадавшие
компенсация
выплата компенсаций
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Москва выплатила пособия более 70% пострадавшим и членам их семей из более чем 30 регионов и двух других стран, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ракова отметила, что Москва выплатила пособия двум третьим из 450 обратившихся, помощь получили также пострадавшие из других регионов и стран.2 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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крокус сити холл, россия, москва, пострадавшие, компенсация, выплата компенсаций
Происшествия, Крокус сити холл, РОССИЯ, МОСКВА, пострадавшие, компенсация, выплата компенсаций
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию
Ракова: две трети пострадавших в теракте в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Москва выплатила пособия более 70% пострадавшим и членам их семей из более чем 30 регионов и двух других стран, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова отметила, что Москва выплатила пособия двум третьим из 450 обратившихся, помощь получили также пострадавшие из других регионов и стран.
2 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
В Москве арестовали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.
Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.