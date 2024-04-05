https://1prime.ru/20240405/makron-847096648.html

"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу

"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу - 05.04.2024, ПРАЙМ

"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу разговаривал со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню "достойно и по делу", а не "вычурно и угрожающе", возмутилась | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T08:48+0300

2024-04-05T08:48+0300

2024-04-05T09:46+0300

россия

франция

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сергей шойгу

переговоры

мария захарова

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу разговаривал со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню "достойно и по делу", а не "вычурно и угрожающе", возмутилась в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом политик прокомментировала реакцию президента Франции Эммануэля Макрона на разговор российского и французского министров обороны, который описал тон Шойгу во время переговоров как "вычурный и угрожающий"."Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — подчекрнула Захарова.Пресс-секретарь МИД также посоветовала Макрону повнимательнее изучить заявление Минобороны России.Ранее Лекорню и Шойгу впервые за долгое время провели телефонные переговоры, инициированные Парижем. В Министерстве обороны России рассказали, что в ходе разговора французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*. В свою очередь Сергей Шойгу выразил надежду на то, что Франция никак не причастна к трагедии.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://1prime.ru/20240404/frantsiya-847084868.html

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россия, франция, украина, сергей шойгу, переговоры, мария захарова