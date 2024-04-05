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"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу - 05.04.2024, ПРАЙМ
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"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу
"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу - 05.04.2024, ПРАЙМ
"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу разговаривал со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню "достойно и по делу", а не "вычурно и угрожающе", возмутилась | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T08:48+0300
2024-04-05T09:46+0300
россия
франция
украина
сергей шойгу
переговоры
мария захарова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу разговаривал со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню "достойно и по делу", а не "вычурно и угрожающе", возмутилась в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом политик прокомментировала реакцию президента Франции Эммануэля Макрона на разговор российского и французского министров обороны, который описал тон Шойгу во время переговоров как "вычурный и угрожающий"."Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — подчекрнула Захарова.Пресс-секретарь МИД также посоветовала Макрону повнимательнее изучить заявление Минобороны России.Ранее Лекорню и Шойгу впервые за долгое время провели телефонные переговоры, инициированные Парижем. В Министерстве обороны России рассказали, что в ходе разговора французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*. В свою очередь Сергей Шойгу выразил надежду на то, что Франция никак не причастна к трагедии.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, франция, украина, сергей шойгу, переговоры, мария захарова
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Сергей Шойгу, переговоры, Мария Захарова
08:48 05.04.2024 (обновлено: 09:46 05.04.2024)
 
"Церемониться не будем". Захарова раскритиковала слова Макрона о тоне Шойгу

Захарова: Шойгу говорил со своим коллегой Лекорню достойно и по делу, а не угрожающе

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу разговаривал со своим коллегой из Франции Себастьяном Лекорню "достойно и по делу", а не "вычурно и угрожающе", возмутилась в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом политик прокомментировала реакцию президента Франции Эммануэля Макрона на разговор российского и французского министров обороны, который описал тон Шойгу во время переговоров как "вычурный и угрожающий".
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"Но то, что церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена, — это точно", — подчекрнула Захарова.
Пресс-секретарь МИД также посоветовала Макрону повнимательнее изучить заявление Минобороны России.
Ранее Лекорню и Шойгу впервые за долгое время провели телефонные переговоры, инициированные Парижем. В Министерстве обороны России рассказали, что в ходе разговора французский министр в ходе разговора "настойчиво пытался убедить российского коллегу в непричастности Киева и стран Запада" к теракту в "Крокус Сити Холле", перекладывая всю вину на ИГ*. В свою очередь Сергей Шойгу выразил надежду на то, что Франция никак не причастна к трагедии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
РОССИЯФРАНЦИЯУКРАИНАСергей ШойгупереговорыМария Захарова
 
 
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