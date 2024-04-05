https://1prime.ru/20240405/manturov-847121221.html

Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении

Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении - 05.04.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении

Доля отечественного оборудования в нефтегазовом машиностроении РФ выросла 2023 году до 65%, в 2024 году может достичь 70%, сообщил журналистам вице-премьер -... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T17:13+0300

2024-04-05T17:13+0300

2024-04-05T17:13+0300

денис мантуров

минпромторг

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КРОНШТАДТ, 5 апр - ПРАЙМ. Доля отечественного оборудования в нефтегазовом машиностроении РФ выросла 2023 году до 65%, в 2024 году может достичь 70%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "По итогам 2023 года доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Для сравнения в 2014 году, на момент введения первых санкционных ограничений, она составляла 43%", - рассказал он. Вице-премьер отметил, что достичь такого результата удалось благодаря совместной работе государства, которое с 2015 года выделило порядка 60 миллиардов рублей, и российской машиностроительной отрасли, которая предложила рынку более 160 импортозамещающих решений. "Мы ожидаем продолжения тренда на увеличение доли российского оборудования с достижением показателя в 70% по итогам текущего года", - добавил чиновник.

https://1prime.ru/20240404/manturov-847072373.html

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денис мантуров, минпромторг