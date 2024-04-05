Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240405/manturov-847121221.html
Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении
Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении - 05.04.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении
Доля отечественного оборудования в нефтегазовом машиностроении РФ выросла 2023 году до 65%, в 2024 году может достичь 70%, сообщил журналистам вице-премьер -... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:13+0300
2024-04-05T17:13+0300
денис мантуров
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845863749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c5824571a74e173d031c34f174feb97a.jpg
КРОНШТАДТ, 5 апр - ПРАЙМ. Доля отечественного оборудования в нефтегазовом машиностроении РФ выросла 2023 году до 65%, в 2024 году может достичь 70%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "По итогам 2023 года доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Для сравнения в 2014 году, на момент введения первых санкционных ограничений, она составляла 43%", - рассказал он. Вице-премьер отметил, что достичь такого результата удалось благодаря совместной работе государства, которое с 2015 года выделило порядка 60 миллиардов рублей, и российской машиностроительной отрасли, которая предложила рынку более 160 импортозамещающих решений. "Мы ожидаем продолжения тренда на увеличение доли российского оборудования с достижением показателя в 70% по итогам текущего года", - добавил чиновник.
https://1prime.ru/20240404/manturov-847072373.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845863749_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_e4becc8c1dcecd1248f87f2b990f2cf2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
денис мантуров, минпромторг
Денис Мантуров, Минпромторг
17:13 05.04.2024
 
Мантуров рассказал об импортозамещении в нефтегазовом машиностроении

Мантуров: доля оборудования РФ в нефтегазовом машиностроении в 2024 году достигнет 70%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРОНШТАДТ, 5 апр - ПРАЙМ. Доля отечественного оборудования в нефтегазовом машиностроении РФ выросла 2023 году до 65%, в 2024 году может достичь 70%, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По итогам 2023 года доля российского оборудования в отрасли нефтегазового машиностроения составила 65%. Для сравнения в 2014 году, на момент введения первых санкционных ограничений, она составляла 43%", - рассказал он.
Вице-премьер отметил, что достичь такого результата удалось благодаря совместной работе государства, которое с 2015 года выделило порядка 60 миллиардов рублей, и российской машиностроительной отрасли, которая предложила рынку более 160 импортозамещающих решений.
"Мы ожидаем продолжения тренда на увеличение доли российского оборудования с достижением показателя в 70% по итогам текущего года", - добавил чиновник.
Международный военно-морской салон МВМС-2023 - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Мантуров оценил рост производства в леспроме России
Вчера, 12:40
 
Денис МантуровМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала