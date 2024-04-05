https://1prime.ru/20240405/mid-847095124.html
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд - 05.04.2024, ПРАЙМ
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд
В МИД России считают планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд провокационной активностью, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T06:59+0300
2024-04-05T06:59+0300
2024-04-05T06:59+0300
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. В МИД России считают планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд провокационной активностью, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.Как подчеркнули в МИД, некогда мирное Балтийское море стараниями Стокгольма и альянса превращается в арену геополитической конфронтации."Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы", – отметили в ведомстве. В МИД указали, что НАТО стремится нарастить свой военный потенциал на Балтике. "В этом контексте Стокгольм намерен укрепить "стратегически важный" остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой "российской угрозы", – подчеркнули в министерстве. В ведомстве рассказали, что Стокгольм восстановил военное присутствие на Готланде в 2015 году. В апреле прошлого года, еще до вступления в НАТО, шведские войска на учениях, проходивших на острове, занимались отработкой "противодействия вооруженному нападению". "Принимая во внимание планы Швеции, вынуждены констатировать, что стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.В МИД подчеркнули, что "в результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе". "Тщательно отслеживаем происходящее и оцениваем потенциальные риски", – сказали в МИД"Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ… Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации", – заключили в министерстве.
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нато, швеция
В МИД отреагировали на планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд
МИД назвал провокационной активностью планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд
МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. В МИД России считают планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд провокационной активностью, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Как подчеркнули в МИД, некогда мирное Балтийское море стараниями Стокгольма и альянса превращается в арену геополитической конфронтации.
"Российская сторона неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых стран-членов на Севере Европы", – отметили в ведомстве.
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В МИД указали, что НАТО стремится нарастить свой военный потенциал на Балтике. "В этом контексте Стокгольм намерен укрепить "стратегически важный" остров Готланд ради улучшения обороны от мнимой "российской угрозы", – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве рассказали, что Стокгольм восстановил военное присутствие на Готланде в 2015 году. В апреле прошлого года, еще до вступления в НАТО, шведские войска на учениях, проходивших на острове, занимались отработкой "противодействия вооруженному нападению".
"Принимая во внимание планы Швеции, вынуждены констатировать, что стараниями Стокгольма и Североатлантического альянса в целом прежде мирная акватория Балтийского моря превращается в арену геополитической конфронтации", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что "в результате подобной провокационной активности создаются новые угрозы безопасности судоходства и ведения экономической деятельности в регионе".
"Тщательно отслеживаем происходящее и оцениваем потенциальные риски", – сказали в МИД
"Для купирования угроз на северном направлении воссоздан Ленинградский военный округ… Дальнейшие решения по обеспечению безопасности России будут приниматься в зависимости от развития ситуации", – заключили в министерстве.