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В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев - 05.04.2024, ПРАЙМ
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В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев
В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев - 05.04.2024, ПРАЙМ
В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев
В ходе проведенной полицией проверки в Подмосковье было пресечено нарушение миграционного законодательства, из-за чего будут депортированы 30 мигрантов,... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:27+0300
2024-04-05T09:39+0300
россия
полиция
мвд
незаконная миграция
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В ходе проведенной полицией проверки в Подмосковье было пресечено нарушение миграционного законодательства, из-за чего будут депортированы 30 мигрантов, рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.По ее словам, на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены протоколы о нелегальной трудовой деятельности в России в соотствии со статьей 18.10 КоАП РФ.Петрова добавила, что полиция при поддержке Росгвардии осуществила проверку строительного объекта жилого комплекса в Красногорске, где и работали нелегальные мигранты. По ее словам, на каждого из мигранта наложен штраф в пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.
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россия, полиция, мвд, незаконная миграция
РОССИЯ, полиция, МВД, незаконная миграция
09:27 05.04.2024 (обновлено: 09:39 05.04.2024)
 
В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев

МВД: 30 мигрантов, незаконно работавших в РФ, выдворят из страны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В ходе проведенной полицией проверки в Подмосковье было пресечено нарушение миграционного законодательства, из-за чего будут депортированы 30 мигрантов, рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По ее словам, на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены протоколы о нелегальной трудовой деятельности в России в соотствии со статьей 18.10 КоАП РФ.
Петрова добавила, что полиция при поддержке Росгвардии осуществила проверку строительного объекта жилого комплекса в Красногорске, где и работали нелегальные мигранты. По ее словам, на каждого из мигранта наложен штраф в пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.
 
РОССИЯполицияМВДнезаконная миграция
 
 
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