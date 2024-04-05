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В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев

В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев - 05.04.2024, ПРАЙМ

В ходе рейда в Подмосковье выявили 30 нелегально работавших иностранцев

В ходе проведенной полицией проверки в Подмосковье было пресечено нарушение миграционного законодательства, из-за чего будут депортированы 30 мигрантов,... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T09:27+0300

2024-04-05T09:27+0300

2024-04-05T09:39+0300

россия

полиция

мвд

незаконная миграция

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В ходе проведенной полицией проверки в Подмосковье было пресечено нарушение миграционного законодательства, из-за чего будут депортированы 30 мигрантов, рассказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.По ее словам, на 30 уроженцев Средней Азии и ближнего зарубежья составлены протоколы о нелегальной трудовой деятельности в России в соотствии со статьей 18.10 КоАП РФ.Петрова добавила, что полиция при поддержке Росгвардии осуществила проверку строительного объекта жилого комплекса в Красногорске, где и работали нелегальные мигранты. По ее словам, на каждого из мигранта наложен штраф в пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

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2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, полиция, мвд, незаконная миграция