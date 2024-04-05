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Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США - 05.04.2024, ПРАЙМ
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США
Если Украина проиграет в конфликте с Россией, Молдавия может стать плацдармом для НАТО. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:08+0300
2024-04-05T14:08+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Если Украина проиграет в конфликте с Россией, Молдавия может стать плацдармом для НАТО. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать... попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму", - говорится в статье.Брайен предположил, что высказывания европейских чиновников о вероятном завершении дней Украины в качестве независимого государства свидетельствуют о возможном установлении "пророссийского режима в Киеве".Тем не менее, использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО проблематично, так как страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления в Европейский союз.Ранее президент Украины Зеленский отмечал, что украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России.Зеленский также ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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молдавия, украина, новости
Политика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, Новости
14:08 05.04.2024
 
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США

Экс-чиновник США: Молдавия может стать плацдармом для НАТО на случай поражения Украины

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Если Украина проиграет в конфликте с Россией, Молдавия может стать плацдармом для НАТО. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
"НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать... попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму", - говорится в статье.
Брайен предположил, что высказывания европейских чиновников о вероятном завершении дней Украины в качестве независимого государства свидетельствуют о возможном установлении "пророссийского режима в Киеве".
Тем не менее, использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО проблематично, так как страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления в Европейский союз.
Ранее президент Украины Зеленский отмечал, что украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России.
Зеленский также ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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