https://1prime.ru/20240405/moldaviya-847112745.html
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США - 05.04.2024, ПРАЙМ
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США
Если Украина проиграет в конфликте с Россией, Молдавия может стать плацдармом для НАТО. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:08+0300
2024-04-05T14:08+0300
2024-04-05T14:08+0300
политика
молдавия
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Если Украина проиграет в конфликте с Россией, Молдавия может стать плацдармом для НАТО. Такое мнение выразил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times."НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать... попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму", - говорится в статье.Брайен предположил, что высказывания европейских чиновников о вероятном завершении дней Украины в качестве независимого государства свидетельствуют о возможном установлении "пророссийского режима в Киеве".Тем не менее, использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО проблематично, так как страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления в Европейский союз.Ранее президент Украины Зеленский отмечал, что украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России.Зеленский также ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
https://1prime.ru/20240402/moldaviya-847011523.html
молдавия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, новости
Политика, МОЛДАВИЯ, УКРАИНА, Новости
Молдавия может стать плацдармом для НАТО после Украины, заявили в США
Экс-чиновник США: Молдавия может стать плацдармом для НАТО на случай поражения Украины
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Если Украина проиграет в конфликте с Россией, Молдавия может стать плацдармом для НАТО. Такое мнение выразил
бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
"НАТО захочет иметь противовес российской победе. Это может означать... попытку защитить Одессу и, возможно, угрожать Крыму", - говорится в статье.
Брайен предположил, что высказывания европейских чиновников о вероятном завершении дней Украины в качестве независимого государства свидетельствуют о возможном установлении "пророссийского режима в Киеве".
Тем не менее, использование Молдавии в качестве плацдарма НАТО проблематично, так как страна разделена между пророссийскими силами и сторонниками вступления в Европейский союз.
Ранее президент Украины Зеленский отмечал, что украинская армия не сможет удержать Харьков, если у военных не выйдет оттеснить от города Вооруженные Силы России.
Зеленский также ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Молдавия разрушает промышленность Приднестровья, заявили в республике