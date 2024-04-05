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ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам

ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам - 05.04.2024, ПРАЙМ

ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает полученные от МТС обоснования относительно повышения платы по тарифам, при выявлении признаков нарушения | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T17:21+0300

2024-04-05T17:21+0300

2024-04-05T17:41+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает полученные от МТС обоснования относительно повышения платы по тарифам, при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры, рассказали РИА Новости в ведомстве. Накануне корреспондент агентства РИА Новости сообщал, что в приложении МТС появились уведомления о повышении абонентской платы на 8,25 процента с апреля."В настоящее время ФАС России изучает полученные от оператора связи обоснования относительно указанного повышения. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", - заявили в службе.

https://1prime.ru/20240405/fas-847107040.html

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мтс, фас рф, тарифы