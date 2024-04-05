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ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам - 05.04.2024, ПРАЙМ
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ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам
ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам - 05.04.2024, ПРАЙМ
ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает полученные от МТС обоснования относительно повышения платы по тарифам, при выявлении признаков нарушения | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:21+0300
2024-04-05T17:41+0300
мтс
фас рф
тарифы
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает полученные от МТС обоснования относительно повышения платы по тарифам, при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры, рассказали РИА Новости в ведомстве. Накануне корреспондент агентства РИА Новости сообщал, что в приложении МТС появились уведомления о повышении абонентской платы на 8,25 процента с апреля."В настоящее время ФАС России изучает полученные от оператора связи обоснования относительно указанного повышения. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", - заявили в службе.
https://1prime.ru/20240405/fas-847107040.html
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мтс, фас рф, тарифы
МТС, ФАС РФ, тарифы
17:21 05.04.2024 (обновлено: 17:41 05.04.2024)
 
ФАС изучит обоснования МТС относительно повышения платы по тарифам

ФАС изучает полученные от МТС обоснования относительно повышения платы по тарифам

Логотип МТС
Логотип МТС
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает полученные от МТС обоснования относительно повышения платы по тарифам, при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Накануне корреспондент агентства РИА Новости сообщал, что в приложении МТС появились уведомления о повышении абонентской платы на 8,25 процента с апреля.
"В настоящее время ФАС России изучает полученные от оператора связи обоснования относительно указанного повышения. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования", - заявили в службе.
Таблетки. - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
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12:12
 
МТСФАС РФтарифы
 
 
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