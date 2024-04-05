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Маск раскритиковал власти США за излишнее внимание к Украине
Маск раскритиковал власти США за излишнее внимание к Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ
Маск раскритиковал власти США за излишнее внимание к Украине
Американские власти больше озадачены ситуацией на Украине, чем ситуацией на своих собственных границах на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Такое мнение... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:34+0300
2024-04-05T12:34+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американские власти больше озадачены ситуацией на Украине, чем ситуацией на своих собственных границах на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х."Столько заботы об украинской границе, в то время как граница США – нечто несущественное", - написал Маск.В Соединенных Штатах фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, и количество нелегальных пересечений границы в декабре 2023 года достигло самого высокого числа за месяц - 302 тысячи.Журналист Такер Карлсон в свою очередь заметил, что члены американского Конгресса, собирающиеся проголосовать за выделение помощи Украине, даже не знают точного количества украинских военных, погибших в конфликте.
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сша, илон маск, новости
Политика, США, Илон Маск, Новости
Маск раскритиковал власти США за излишнее внимание к Украине
Илон Маск заявил, что в США уделяют больше внимания Украине, чем собственным границам
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Американские власти больше озадачены ситуацией на Украине, чем ситуацией на своих собственных границах на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Такое мнение выразил
американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х.
"Столько заботы об украинской границе, в то время как граница США – нечто несущественное", - написал Маск.
В Соединенных Штатах фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, и количество нелегальных пересечений границы в декабре 2023 года достигло самого высокого числа за месяц - 302 тысячи.
Журналист Такер Карлсон в свою очередь заметил, что члены американского Конгресса, собирающиеся проголосовать за выделение помощи Украине, даже не знают точного количества украинских военных, погибших в конфликте.
"Ядерный апокалипсис". Маск высказался об идее вступления Украины в НАТО