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Маск раскритиковал власти США за излишнее внимание к Украине

Маск раскритиковал власти США за излишнее внимание к Украине - 05.04.2024, ПРАЙМ

Маск раскритиковал власти США за излишнее внимание к Украине

Американские власти больше озадачены ситуацией на Украине, чем ситуацией на своих собственных границах на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Такое мнение... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:34+0300

2024-04-05T12:34+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Американские власти больше озадачены ситуацией на Украине, чем ситуацией на своих собственных границах на фоне наплыва нелегальных мигрантов. Такое мнение выразил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети Х."Столько заботы об украинской границе, в то время как граница США – нечто несущественное", - написал Маск.В Соединенных Штатах фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, и количество нелегальных пересечений границы в декабре 2023 года достигло самого высокого числа за месяц - 302 тысячи.Журналист Такер Карлсон в свою очередь заметил, что члены американского Конгресса, собирающиеся проголосовать за выделение помощи Украине, даже не знают точного количества украинских военных, погибших в конфликте.

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сша, илон маск, новости