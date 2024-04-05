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Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса

Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса - 05.04.2024, ПРАЙМ

Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса

Никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T09:09+0300

2024-04-05T09:09+0300

2024-04-05T09:20+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное". Такое мнение в интервью с изданием Sun высказал бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо."Я не уверен, что расширение НАТО за счет Украины – лучший ответ... Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса - а также потому, что это противоречиво", - сказал Минуто-Риццо.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению бывшего заместителя главы альянса, присоединение Украины изменит отношения с Россией. Кроме того, украинская сторона будет лучше защищена, если не вступит в объединение.Минуто-Риццо также отметил, что возможная отправка военного контингента на Украину изменит ход конфликта, так как подтолкнет российскую армию усилить военные действия, что приведет к новой мировой войне.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины.

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нато, украина, новости