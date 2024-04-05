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Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса
Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса - 05.04.2024, ПРАЙМ
Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса
Никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:09+0300
2024-04-05T09:20+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное". Такое мнение в интервью с изданием Sun высказал бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо."Я не уверен, что расширение НАТО за счет Украины – лучший ответ... Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса - а также потому, что это противоречиво", - сказал Минуто-Риццо.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению бывшего заместителя главы альянса, присоединение Украины изменит отношения с Россией. Кроме того, украинская сторона будет лучше защищена, если не вступит в объединение.Минуто-Риццо также отметил, что возможная отправка военного контингента на Украину изменит ход конфликта, так как подтолкнет российскую армию усилить военные действия, что приведет к новой мировой войне.По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины.
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нато, украина, новости
Политика, НАТО, УКРАИНА, Новости
09:09 05.04.2024 (обновлено: 09:20 05.04.2024)
 
Украина НАТО не нужна, заявил экс-замгенсека альянса

Бывший замгенсека НАТО: никакой необходимости иметь Украину в НАТО нет

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное". Такое мнение в интервью с изданием Sun высказал бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо.
"Я не уверен, что расширение НАТО за счет Украины – лучший ответ... Нет вообще никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО. Я не уверен, что она поддержит силу альянса - а также потому, что это противоречиво", - сказал Минуто-Риццо.
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По мнению бывшего заместителя главы альянса, присоединение Украины изменит отношения с Россией. Кроме того, украинская сторона будет лучше защищена, если не вступит в объединение.
Минуто-Риццо также отметил, что возможная отправка военного контингента на Украину изменит ход конфликта, так как подтолкнет российскую армию усилить военные действия, что приведет к новой мировой войне.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ориентация Украины на альянс стала причиной начала спецоперации на ее территории.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подал заявку на вступление страны в НАТО, но генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны-члены НАТО организовали совместную миссию на Украине. По словам главы внешнеполитического ведомства, организация миссии не означает прямого вступления НАТО в вооруженный конфликт, но позволит использовать возможности альянса для поддержки Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Вчера, 18:16
 
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