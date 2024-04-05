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Сенаторы призвали Пентагон оценить оборонные расходы членов НАТО - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Сенаторы призвали Пентагон оценить оборонные расходы членов НАТО
Сенаторы призвали Пентагон оценить оборонные расходы членов НАТО - 05.04.2024, ПРАЙМ
Сенаторы призвали Пентагон оценить оборонные расходы членов НАТО
Члены сената конгресса США, представляющие Республиканскую партию, попросили главу Пентагона Ллойда Остина сообщить им, достигают ли члены Североатлантического... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:18+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Члены сената конгресса США, представляющие Республиканскую партию, попросили главу Пентагона Ллойда Остина сообщить им, достигают ли члены Североатлантического альянса своих целевых показателей по оборонным расходам. Об этом пишет Politico.Также сенаторы призвали привлечь к ответственности тех, кто недостаточно выполняет оборонные обязанности. Ответ на запрос должен поступить не позднее 25 апреля.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПисьмо подписал 21 сенатор. Его авторы желают узнать, как Пентагон реализует одно из положений законодательства, которое обязывает учитывать, достигли ли партнеры по альянсу расходов на оборону в размере как минимум 2% от ВВП при принятии решений, связанных с американским военным базированием и учений в рамках НАТО.Сенаторы выражают обеспокоенность, что лишь 11 из 32 государств сейчас выполняют свои обязательства, а согласно оптимистичным оценкам, в текущем году их выполнят только 18. "Нельзя ожидать, что Соединенные Штаты удовлетворят свои финансовые обязательства, если другие члены НАТО не захотят или не смогут сделать то же самое. Наше правительство должны привлечь этих союзников к ответственности... Поэтому мы запрашиваем не позднее 25 апреля обновленную информацию о том, как Пентагон оценивает деятельность США в отношении оборонных расходов членов НАТО", - указывается в запросе. Сенаторы подчеркнули, что НАТО является не благотворительной организацией, а военным союзом, и все его члены обязаны нести значительную долю бремени коллективной обороны.
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нато, сша
НАТО, США
10:18 05.04.2024
 
Сенаторы призвали Пентагон оценить оборонные расходы членов НАТО

В США сенаторы попросили Пентагон оценить уровень оборонных расходов членов НАТО

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Члены сената конгресса США, представляющие Республиканскую партию, попросили главу Пентагона Ллойда Остина сообщить им, достигают ли члены Североатлантического альянса своих целевых показателей по оборонным расходам. Об этом пишет Politico.
Также сенаторы призвали привлечь к ответственности тех, кто недостаточно выполняет оборонные обязанности. Ответ на запрос должен поступить не позднее 25 апреля.
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Письмо подписал 21 сенатор. Его авторы желают узнать, как Пентагон реализует одно из положений законодательства, которое обязывает учитывать, достигли ли партнеры по альянсу расходов на оборону в размере как минимум 2% от ВВП при принятии решений, связанных с американским военным базированием и учений в рамках НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
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Сенаторы выражают обеспокоенность, что лишь 11 из 32 государств сейчас выполняют свои обязательства, а согласно оптимистичным оценкам, в текущем году их выполнят только 18.
"Нельзя ожидать, что Соединенные Штаты удовлетворят свои финансовые обязательства, если другие члены НАТО не захотят или не смогут сделать то же самое. Наше правительство должны привлечь этих союзников к ответственности... Поэтому мы запрашиваем не позднее 25 апреля обновленную информацию о том, как Пентагон оценивает деятельность США в отношении оборонных расходов членов НАТО", - указывается в запросе.
Сенаторы подчеркнули, что НАТО является не благотворительной организацией, а военным союзом, и все его члены обязаны нести значительную долю бремени коллективной обороны.
 
НАТОСША
 
 
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