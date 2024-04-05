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"Не будем вмешиваться в дела СНГ". Что вскрыли рассекреченные США документы - 05.04.2024, ПРАЙМ
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"Не будем вмешиваться в дела СНГ". Что вскрыли рассекреченные США документы
"Не будем вмешиваться в дела СНГ". Что вскрыли рассекреченные США документы - 05.04.2024, ПРАЙМ
"Не будем вмешиваться в дела СНГ". Что вскрыли рассекреченные США документы
Архив национальной безопасности США обнародовал документы о взаимодействии НАТО и Москвы в 1990-х. О том, какую информацию удалось обнаружить в рассекреченных... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T17:26+0300
2024-04-05T17:26+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Архив национальной безопасности США обнародовал документы о взаимодействии НАТО и Москвы в 1990-х. О том, какую информацию удалось обнаружить в рассекреченных документах, сообщило агентство РИА Новости.В течение трех лет (1992-1995 гг.) высокопоставленные представители НАТО и США вели переговоры с российскими руководителями с целью разработки соглашений о сотрудничестве. В результате этих усилий произошло сокращение ядерного оружия и взаимных рисков, а также возникла надежда на интеграцию России в Европу и партнерство с НАТО.Этот период ученые обозначили "коротким медовым месяцем", который отображает новую безопасность во всей Европе, основанную на Хельсинкском процессе, Европейском экономическом сообществе и Североатлантическом альянсе.Согласно словам генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера, занимавшего пост главы альянса с 1988 по 1994 год, Россия и все другие члены СНГ могли бы присоединиться к созданному Совету сотрудничества при НАТО, так как никто не имел намерений вмешиваться во внутреннюю политику России.Визит российской делегации в Вашингтон в 1994 году включал в себя встречи с представителями администрации президента и конгрессменами, а также переговоры с министром обороны США относительно участия России в программе НАТО "Партнерство ради мира", которая была приостановлена в 2014 году.Полный перевод рассекреченных документов читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, нато, новости
Политика, РОССИЯ, НАТО, Новости
17:26 05.04.2024
 
"Не будем вмешиваться в дела СНГ". Что вскрыли рассекреченные США документы

Рассекреченный архив: Вашингтон в 1994-м обещал России не вмешиваться в дела СНГ

© РИА Новости . Dmitrii Donskoi | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Борис Николаевич Ельцин и Председатель Верховного Совета РФ Руслан Имранович Хасбулатов
Президент РФ Борис Николаевич Ельцин и Председатель Верховного Совета РФ Руслан Имранович Хасбулатов - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Dmitrii Donskoi
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Архив национальной безопасности США обнародовал документы о взаимодействии НАТО и Москвы в 1990-х. О том, какую информацию удалось обнаружить в рассекреченных документах, сообщило агентство РИА Новости.
В течение трех лет (1992-1995 гг.) высокопоставленные представители НАТО и США вели переговоры с российскими руководителями с целью разработки соглашений о сотрудничестве. В результате этих усилий произошло сокращение ядерного оружия и взаимных рисков, а также возникла надежда на интеграцию России в Европу и партнерство с НАТО.
Этот период ученые обозначили "коротким медовым месяцем", который отображает новую безопасность во всей Европе, основанную на Хельсинкском процессе, Европейском экономическом сообществе и Североатлантическом альянсе.
Согласно словам генерального секретаря НАТО Манфреда Вернера, занимавшего пост главы альянса с 1988 по 1994 год, Россия и все другие члены СНГ могли бы присоединиться к созданному Совету сотрудничества при НАТО, так как никто не имел намерений вмешиваться во внутреннюю политику России.
Визит российской делегации в Вашингтон в 1994 году включал в себя встречи с представителями администрации президента и конгрессменами, а также переговоры с министром обороны США относительно участия России в программе НАТО "Партнерство ради мира", которая была приостановлена в 2014 году.
Полный перевод рассекреченных документов читайте на сайте ИноСМИ >>
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
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