https://1prime.ru/20240405/natsproekty-847117395.html

Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 апреля

Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 апреля - 05.04.2024, ПРАЙМ

Минфин раскрыл расходы бюджета на нацпроекты на 1 апреля

Средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 апреля 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 21,7% от годового плана,... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T15:53+0300

2024-04-05T15:53+0300

2024-04-05T15:53+0300

экономика

россия

бюджет

минфин рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83942/12/839421227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_8849f421203e5871efece0a058a4c52f.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию нацпроектов на 1 апреля 2024 года, по предварительным данным, исполнены на 21,7% от годового плана, сообщается на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 апреля 2024 года, составило 657,5 млрд рублей или 21,7% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении. На 1 апреля лидерами по расходованию средств стали национальные проекты "Культура" (48,6%), "Туризм и индустрия гостеприимства" (26,7%), "Здравоохранение" (26,4%), "Демография" (25,4%) и "Цифровая экономика Российской Федерации" (24,3%). За ними следуют нацпроекты "Наука и университеты" (38,0%), "Производительность труда" (32,4%), "Жилье и городская среда" (22,7%), "Экология" (20,8%), "Образование" (18,9%), "Безопасные качественные дороги" (13,9%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (13,0%). Нацпроектами с наименьшим расходованием средств оказались - "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)" — 12,8%, "Международная кооперация и экспорт" – 11,9% и "Беспилотные авиационные системы" – 3,8%.Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

https://1prime.ru/20240401/tekhsuverenitet-846925609.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бюджет, минфин рф