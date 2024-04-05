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Россияне не могут продать свою недвижимость в Финляндии, пишут СМИ

Россияне не могут продать свою недвижимость в Финляндии, пишут СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ

Россияне не могут продать свою недвижимость в Финляндии, пишут СМИ

Россияне избавляются от своей зарубежной недвижимости, сталкиваясь при этом с рядом проблем. Так, при попытке получить за объект недвижимости в Финляндии хоть... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T16:00+0300

2024-04-05T16:00+0300

2024-04-05T16:00+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россияне избавляются от своей зарубежной недвижимости, сталкиваясь при этом с рядом проблем. Так, при попытке получить за объект недвижимости в Финляндии хоть что-то возникает ряд трудностей, пишет издание "Деловой Петербург".По данным издания, основной проблемой является структурирование сделок и проведение по ним оплаты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЖители Санкт-Петербурга, который традиционно связан с Финляндией и Прибалтикой, могут найти объявления о продаже недвижимости в этих странах на Avito."Действительно, россияне столкнулись с большой проблемой — недвижимость в недружественной стране есть, но распорядиться ею практически невозможно", - отметила партнер практики частных клиентов адвокатского бюро “S&K Вертикаль” Юлия Андреева.По ее словам, за содержании недвижимости необходимо платить налоги и пошлины, иначе владельца ожидают санкции вплоть до ее изъятия.В издании также отметили, что российские граждане имеют возможность свободно распоряжаться зарубежной недвижимостью в соответствии с законодательством России и других недружественных юрисдикций.В Европейском союзе пока нет запрета на продажу недвижимости нерезидентам, однако есть планы о введении такого запрета и ряд стран уже внедряют более жесткие условия для сделок с российскими гражданами, такие как Финляндия.Ограничения также могут касаться оплаты за зарубежную недвижимость, например, в Латвии наличные деньги не могут использоваться для расчетов. Российские граждане могут столкнуться с трудностями при выводе средств из европейских банков в Россию, но если у продавца есть вид на жительство или паспорт ЕС, то он имеет больше возможностей для получения оплаты в европейском банке, заключили в издании.

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россия, недвижимость, новости