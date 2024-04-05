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Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров

Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров - 05.04.2024, ПРАЙМ

Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров

Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, будет отремонтировано, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T20:20+0300

2024-04-05T20:20+0300

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энергетика

нпз

ремонт на нпз

денис мантуров

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — ПРАЙМ. Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, будет отремонтировано, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр подчеркнул, что ремонтируется все пострадавшее оборудование НПЗ, и на восстановление требуется время."Куда прилетают дроны — это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление", — сказал он. Как ранее на этой неделе отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, ожидается, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершатся в апреле-мае. Он добавил, что сейчас есть потенциал увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Ранее "Лукойл" сообщил о временной остановке работы технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.

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нпз, ремонт на нпз, денис мантуров, россия