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Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров - 05.04.2024, ПРАЙМ
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров
Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, будет отремонтировано, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T20:20+0300
2024-04-05T20:20+0300
энергетика
нпз
ремонт на нпз
денис мантуров
россия
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — ПРАЙМ. Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, будет отремонтировано, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр подчеркнул, что ремонтируется все пострадавшее оборудование НПЗ, и на восстановление требуется время."Куда прилетают дроны — это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление", — сказал он. Как ранее на этой неделе отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, ожидается, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершатся в апреле-мае. Он добавил, что сейчас есть потенциал увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено.Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Ранее "Лукойл" сообщил о временной остановке работы технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
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нпз, ремонт на нпз, денис мантуров, россия
Энергетика, НПЗ, ремонт на НПЗ, Денис Мантуров, РОССИЯ
20:20 05.04.2024
 
Россия чинит оборудование НПЗ, пострадавшее от атак, заявил Мантуров

Мантуров: оборудование НПЗ, пострадавшее от БПЛА, отремонтируют

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — ПРАЙМ. Все оборудование на НПЗ, пострадавшее при атаках дронов, будет отремонтировано, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр подчеркнул, что ремонтируется все пострадавшее оборудование НПЗ, и на восстановление требуется время.
"Куда прилетают дроны — это в основном по колоннам ректификации, которые проще с точки зрения ремонта, но просто требуется время на восстановление", — сказал он.
Как ранее на этой неделе отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, ожидается, что ремонты на ряде нефтеперерабатывающих заводов завершатся в апреле-мае. Он добавил, что сейчас есть потенциал увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено.
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Удары Украины по НПЗ нацелены на жителей России, заявил Шмыгаль
14:30
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Ранее "Лукойл" сообщил о временной остановке работы технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за поломки иностранного компрессорного оборудования. Также на технологической установке этого предприятия в конце 2023 года было возгорание. В конце января также сообщалось о возгорании на вакуумной установке Туапсинского НПЗ. В ночь на 9 февраля пожар произошел на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае.
 
ЭнергетикаНПЗремонт на НПЗДенис МантуровРОССИЯ
 
 
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