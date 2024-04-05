https://1prime.ru/20240405/neftekhimiya-847127221.html
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии - 05.04.2024, ПРАЙМ
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии
Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T20:59+0300
2024-04-05T20:59+0300
2024-04-05T20:59+0300
энергетика
экспорт
правительство
нефтехимия
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции.Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 марта 2013 года. "О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации. <...> С 1 января 2024 года коэффициент принимается равным 0", — говорится в документе. Согласно нему, при соблюдении производителями определенных условий повышающий коэффициент в размере 50 000 рублей за тонну к ставке вывозной таможенной пошлины не будет применяться при экспорте газового стабильного бензина и пироконденсата, авиационного бензина, фракций ароматических углеводородов, смазочных масел, нефтяного вазелина, парафинов и восков, пояснила пресс-служба Минэнерго РФ.
https://1prime.ru/20240405/aramco-847118137.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспорт, правительство, нефтехимия
Энергетика, экспорт, правительство, нефтехимия
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте ряда нефтехимической продукции
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции.
Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 марта 2013 года.
"О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации. <...> С 1 января 2024 года коэффициент принимается равным 0", — говорится в документе.
Saudi Aramco повысила цены на нефть для Азии на май, пишет СМИ
Согласно нему, при соблюдении производителями определенных условий повышающий коэффициент в размере 50 000 рублей за тонну к ставке вывозной таможенной пошлины не будет применяться при экспорте газового стабильного бензина и пироконденсата, авиационного бензина, фракций ароматических углеводородов, смазочных масел, нефтяного вазелина, парафинов и восков, пояснила пресс-служба Минэнерго РФ.