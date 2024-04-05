https://1prime.ru/20240405/neftekhimiya-847127221.html

Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии

Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии - 05.04.2024, ПРАЙМ

Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии

Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T20:59+0300

2024-04-05T20:59+0300

2024-04-05T20:59+0300

энергетика

экспорт

правительство

нефтехимия

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции.Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 марта 2013 года. "О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации. <...> С 1 января 2024 года коэффициент принимается равным 0", — говорится в документе. Согласно нему, при соблюдении производителями определенных условий повышающий коэффициент в размере 50 000 рублей за тонну к ставке вывозной таможенной пошлины не будет применяться при экспорте газового стабильного бензина и пироконденсата, авиационного бензина, фракций ароматических углеводородов, смазочных масел, нефтяного вазелина, парафинов и восков, пояснила пресс-служба Минэнерго РФ.

https://1prime.ru/20240405/aramco-847118137.html

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экспорт, правительство, нефтехимия