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Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240405/neftekhimiya-847127221.html
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии - 05.04.2024, ПРАЙМ
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии
Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T20:59+0300
2024-04-05T20:59+0300
энергетика
экспорт
правительство
нефтехимия
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции.Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 марта 2013 года. "О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации. &lt;...&gt; С 1 января 2024 года коэффициент принимается равным 0", — говорится в документе. Согласно нему, при соблюдении производителями определенных условий повышающий коэффициент в размере 50 000 рублей за тонну к ставке вывозной таможенной пошлины не будет применяться при экспорте газового стабильного бензина и пироконденсата, авиационного бензина, фракций ароматических углеводородов, смазочных масел, нефтяного вазелина, парафинов и восков, пояснила пресс-служба Минэнерго РФ.
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экспорт, правительство, нефтехимия
Энергетика, экспорт, правительство, нефтехимия
20:59 05.04.2024
 
Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте нефтехимии

Кабмин отменил повышающий коэффициент при экспорте ряда нефтехимической продукции

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Правительство России отменило повышающий коэффициент при экспорте отдельных видов нефтехимической продукции.
Соответствующее постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменение в постановление правительства от 29 марта 2013 года.
"О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации. <...> С 1 января 2024 года коэффициент принимается равным 0", — говорится в документе.
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Согласно нему, при соблюдении производителями определенных условий повышающий коэффициент в размере 50 000 рублей за тонну к ставке вывозной таможенной пошлины не будет применяться при экспорте газового стабильного бензина и пироконденсата, авиационного бензина, фракций ароматических углеводородов, смазочных масел, нефтяного вазелина, парафинов и восков, пояснила пресс-служба Минэнерго РФ.
 
Энергетикаэкспортправительствонефтехимия
 
 
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