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Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию

Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию - 05.04.2024, ПРАЙМ

Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию

Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год существенно нарастили экспорт одежды в Россию, лидерами по объему | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T05:59+0300

2024-04-05T05:59+0300

2024-04-05T05:59+0300

экономика

одежда

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год существенно нарастили экспорт одежды в Россию, лидерами по объему поставок стали КНР, ФРГ, Италия, Турция, Бангладеш, подсчитало РИА Новости на основании открытой статистики. По итогам прошлого года больше всего одежды в Россию поставил Китай - почти на 2,6 миллиарда долларов. В пятерку лидеров вошли Италия с объемами поставок в 602 миллиона долларов, Турция - 473 миллиона долларов, Бангладеш - 337 миллионов долларов и Германия - 317 миллионов долларов. При этом данные по Бангладеш представлены за 2022-2023 финансовый год, более свежей информации нет. В пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, но республика уже два года не раскрывает данные о своей торговле. По итогам 2021 года ее экспорт в Россию составил почти 401 миллион долларов, что сопоставимо с лидерами 2023 года. Замкнули десятку восточноевропейские страны и соседи России. Так, Узбекистан поставил одежды на 239 миллионов долларов, Армения - на 132 миллиона, Латвия - на 99 миллионов, Литва - почти на 92 миллиона, а Польша - на 88 миллионов. Больше всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан - в 3,5 раза, Мьянма - в 3,2 раза, Румыния - в 1,9 раза, Хорватия и Армения - в 1,5 раза, Турция и Болгария - в 1,4 раза, и Южная Корея - в 1,3 раза. Самый заметный рост показали Марокко и Египет - в 381 и 36 раз. Однако объемы их поставок в Россию пока совсем небольшие - всего 520 и 510 тысяч долларов соответственно. За год вырос экспорт из Литвы - на 15%, Латвии - на 8%, Греции - на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии - на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии - на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция - в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия - в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия - в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия - в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия - в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания - в 2 раза, почти до 38 миллионов. Сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану - на 167,5 миллиона долларов, Армении - на 42 миллиона, Хорватии - на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану - на 1,1-1,8 миллиона. Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз), Узбекистану (в 42 раза).

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одежда