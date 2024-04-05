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Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию
Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию - 05.04.2024, ПРАЙМ
Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию
Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год существенно нарастили экспорт одежды в Россию, лидерами по объему | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T05:59+0300
2024-04-05T05:59+0300
экономика
одежда
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год существенно нарастили экспорт одежды в Россию, лидерами по объему поставок стали КНР, ФРГ, Италия, Турция, Бангладеш, подсчитало РИА Новости на основании открытой статистики. По итогам прошлого года больше всего одежды в Россию поставил Китай - почти на 2,6 миллиарда долларов. В пятерку лидеров вошли Италия с объемами поставок в 602 миллиона долларов, Турция - 473 миллиона долларов, Бангладеш - 337 миллионов долларов и Германия - 317 миллионов долларов. При этом данные по Бангладеш представлены за 2022-2023 финансовый год, более свежей информации нет. В пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, но республика уже два года не раскрывает данные о своей торговле. По итогам 2021 года ее экспорт в Россию составил почти 401 миллион долларов, что сопоставимо с лидерами 2023 года. Замкнули десятку восточноевропейские страны и соседи России. Так, Узбекистан поставил одежды на 239 миллионов долларов, Армения - на 132 миллиона, Латвия - на 99 миллионов, Литва - почти на 92 миллиона, а Польша - на 88 миллионов. Больше всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан - в 3,5 раза, Мьянма - в 3,2 раза, Румыния - в 1,9 раза, Хорватия и Армения - в 1,5 раза, Турция и Болгария - в 1,4 раза, и Южная Корея - в 1,3 раза. Самый заметный рост показали Марокко и Египет - в 381 и 36 раз. Однако объемы их поставок в Россию пока совсем небольшие - всего 520 и 510 тысяч долларов соответственно. За год вырос экспорт из Литвы - на 15%, Латвии - на 8%, Греции - на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии - на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии - на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция - в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия - в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия - в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия - в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия - в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания - в 2 раза, почти до 38 миллионов. Сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану - на 167,5 миллиона долларов, Армении - на 42 миллиона, Хорватии - на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану - на 1,1-1,8 миллиона. Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз), Узбекистану (в 42 раза).
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одежда
Экономика, одежда
05:59 05.04.2024
 
Казахстан и Мьянма резко нарастили поставки одежды в Россию

Лидерами по поставкам одежды в Россию стали Китай, Италия, Турция, Бангладеш и Германия

© Фото : Unsplash/Artificial PhotographyМагазин одежды
Магазин одежды - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Unsplash/Artificial Photography
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Казахстан, Мьянма, Румыния, Хорватия, Армения, Турция, Болгария и Южная Корея за последний год существенно нарастили экспорт одежды в Россию, лидерами по объему поставок стали КНР, ФРГ, Италия, Турция, Бангладеш, подсчитало РИА Новости на основании открытой статистики.
По итогам прошлого года больше всего одежды в Россию поставил Китай - почти на 2,6 миллиарда долларов. В пятерку лидеров вошли Италия с объемами поставок в 602 миллиона долларов, Турция - 473 миллиона долларов, Бангладеш - 337 миллионов долларов и Германия - 317 миллионов долларов. При этом данные по Бангладеш представлены за 2022-2023 финансовый год, более свежей информации нет.
В пятерку лидеров могла бы войти Белоруссия, но республика уже два года не раскрывает данные о своей торговле. По итогам 2021 года ее экспорт в Россию составил почти 401 миллион долларов, что сопоставимо с лидерами 2023 года. Замкнули десятку восточноевропейские страны и соседи России. Так, Узбекистан поставил одежды на 239 миллионов долларов, Армения - на 132 миллиона, Латвия - на 99 миллионов, Литва - почти на 92 миллиона, а Польша - на 88 миллионов.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды
25 марта, 12:32
Больше всего экспорт в Россию нарастили такие крупные поставщики, как Казахстан - в 3,5 раза, Мьянма - в 3,2 раза, Румыния - в 1,9 раза, Хорватия и Армения - в 1,5 раза, Турция и Болгария - в 1,4 раза, и Южная Корея - в 1,3 раза. Самый заметный рост показали Марокко и Египет - в 381 и 36 раз. Однако объемы их поставок в Россию пока совсем небольшие - всего 520 и 510 тысяч долларов соответственно.
За год вырос экспорт из Литвы - на 15%, Латвии - на 8%, Греции - на 8%, до 1,2 миллиона долларов, Грузии - на 7%, до 160,5 тысячи долларов и Эстонии - на 7%, почти до 14 миллионов долларов. Напротив, в число стран, заметно сокративших поставки в Россию, вошли Канада, снизившая экспорт в 89 раз, до 3,5 тысячи долларов, Швеция - в 15 раз, до 106 тысяч, Чехия - в 9 раз, до 309 тысяч, Португалия - в 6,6 раза, до 134 тысяч, Бельгия - в 5,3 раза, до 934 тысяч, Словакия - в 5 раз, до 4,6 миллиона долларов и Испания - в 2 раза, почти до 38 миллионов.
Сама Россия за год больше всего поставляла одежду, например, Казахстану - на 167,5 миллиона долларов, Армении - на 42 миллиона, Хорватии - на 2,3 миллиона, а также Азербайджану, Египту, Франции и Таджикистану - на 1,1-1,8 миллиона. Больше всего Россия нарастила продажи одежды Армении (в 300 раз), Египту (в 180 раз), Японии (в 150 раз), Казахстану (в 80 раз), Хорватии (в 71 раз), Узбекистану (в 42 раза).
 
Экономикаодежда
 
 
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