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Договор ОСАГО Союзного государства будет отображаться в НСИС - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Договор ОСАГО Союзного государства будет отображаться в НСИС
Договор ОСАГО Союзного государства будет отображаться в НСИС - 05.04.2024, ПРАЙМ
Договор ОСАГО Союзного государства будет отображаться в НСИС
Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор информационной системы страхования) будет отображать в своей системе купленные договоры ОСАГО по... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T22:27+0300
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор информационной системы страхования) будет отображать в своей системе купленные договоры ОСАГО по "Синей карте" автомобилистов России и Белоруссии, сообщил на пресс-конференции глава НСИС Николай Галушин. Так, 1 апреля 2024 года дан старт функционирования единой автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО "НСИС" — созданная 13 апреля 2023 года дочерняя организация Банка России. Система объединит данные по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, а также по страхованию жилья от ЧС. Физлица смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, через "Госуслуги", а через некоторое время и через сайт НСИС в более расширенном формате. Договор ОСАГО Союзного государства заработает с 1 октября наравне с "Синей картой", аналогом "Зеленой карты", которая работала в Евросоюзе и в некоторых других странах. "Сотрудник ГИБДД РФ, приходя к нам, получает доступ к белорусской системе для уточнения действий, заключенных в Бюро страхования Белоруссии. Точно так же сотрудник милиции Белоруссии обращается в Белорусское бюро транспортного страхования, заходит к нам в информационную систему и выдает сотруднику милиции информацию о том, что договор, оформленный на территории России и Белоруссии, является действующим", — сказал Галушин и добавил, что договор ОСАГО Союзного государства, как ожидается, заработает с октября, и одновременно с этим начнут появляться соответствующие данные в НСИС.
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осаго, россия, белоруссия
ОСАГО, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
22:27 05.04.2024
 
Договор ОСАГО Союзного государства будет отображаться в НСИС

Договор ОСАГО Союзного государства, который заработает с 1 октября, отобразится в НСИС

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКто "подвинет" европейские автомобили?
Кто подвинет европейские автомобили? - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Национальная страховая информационная система (НСИС, оператор информационной системы страхования) будет отображать в своей системе купленные договоры ОСАГО по "Синей карте" автомобилистов России и Белоруссии, сообщил на пресс-конференции глава НСИС Николай Галушин.
Так, 1 апреля 2024 года дан старт функционирования единой автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО "НСИС" — созданная 13 апреля 2023 года дочерняя организация Банка России.
Система объединит данные по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, а также по страхованию жилья от ЧС. Физлица смогут получить сведения, содержащиеся в этой системе, через "Госуслуги", а через некоторое время и через сайт НСИС в более расширенном формате.
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Договор ОСАГО Союзного государства заработает с 1 октября наравне с "Синей картой", аналогом "Зеленой карты", которая работала в Евросоюзе и в некоторых других странах.
"Сотрудник ГИБДД РФ, приходя к нам, получает доступ к белорусской системе для уточнения действий, заключенных в Бюро страхования Белоруссии. Точно так же сотрудник милиции Белоруссии обращается в Белорусское бюро транспортного страхования, заходит к нам в информационную систему и выдает сотруднику милиции информацию о том, что договор, оформленный на территории России и Белоруссии, является действующим", — сказал Галушин и добавил, что договор ОСАГО Союзного государства, как ожидается, заработает с октября, и одновременно с этим начнут появляться соответствующие данные в НСИС.
 
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