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Россиянам сообщили о преодоленной зависимости от отдыха за рубежом
Россиянам сообщили о преодоленной зависимости от отдыха за рубежом - 05.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам сообщили о преодоленной зависимости от отдыха за рубежом
Путешествовать по отечественным достопримечательностям стало модным среди россиян, прежняя зависимость от отдыха за границей преодолена, отметил вице-премьер... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:07+0300
2024-04-05T16:07+0300
2024-04-05T16:08+0300
внутренний туризм
выездной туризм
горнолыжный курорт
российские курорты
горные курорты
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Путешествовать по отечественным достопримечательностям стало модным среди россиян, прежняя зависимость от отдыха за границей преодолена, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Для всех регионов туризм открывает новые перспективы, служит точкой роста, и возможности в этой сфере нужно использовать как можно эффективнее", - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что подходящую инфраструктуру необходимо создавать по всей стране.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВысокие стандарты может задать ставший очень популярным в последние годы зимний курорт Шерегеш. "Но одно только намерение (Кемеровского) губернатора войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году – очень амбициозная задача. Мы должны все мобилизоваться и помочь эту цель реализовать", – отметил он.В январе Чернышенко сообщил, что внутренний туристический поток в России в 2023 году стал рекордным и составил более 75 миллионов человек. Для сравнения, десять лет назад по стране путешествовали всего 32 миллиона человек (по данным существовавшего на тот момент Федерального агентства по туризму). Согласно целевым показателям нацпроекта по туризму, к 2030-му турпоток по России должен увеличиться в два раза до 140 миллионов поездок в год.После пандемии в России начал активно развиваться приключенческий и походный туризм. Россияне "охотятся" за необычными природными объектами, ищут нетронутые места дикой природы.
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внутренний туризм, выездной туризм, горнолыжный курорт, российские курорты, горные курорты, дмитрий чернышенко
внутренний туризм, выездной туризм, горнолыжный курорт, российские курорты, горные курорты, Дмитрий Чернышенко
Россиянам сообщили о преодоленной зависимости от отдыха за рубежом
Вице-премьер Чернышенко: россияне преодолели зависимость от отдыха за рубежом
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Путешествовать по отечественным достопримечательностям стало модным среди россиян, прежняя зависимость от отдыха за границей преодолена, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Для всех регионов туризм открывает новые перспективы, служит точкой роста, и возможности в этой сфере нужно использовать как можно эффективнее", - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что подходящую инфраструктуру необходимо создавать по всей стране.
Высокие стандарты может задать ставший очень популярным в последние годы зимний курорт Шерегеш. "Но одно только намерение (Кемеровского) губернатора войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году – очень амбициозная задача. Мы должны все мобилизоваться и помочь эту цель реализовать", – отметил он.
В январе Чернышенко сообщил, что внутренний туристический поток в России в 2023 году стал рекордным и составил более 75 миллионов человек. Для сравнения, десять лет назад по стране путешествовали всего 32 миллиона человек (по данным существовавшего на тот момент Федерального агентства по туризму). Согласно целевым показателям нацпроекта по туризму, к 2030-му турпоток по России должен увеличиться в два раза до 140 миллионов поездок в год.
После пандемии в России начал активно развиваться приключенческий и походный туризм. Россияне "охотятся" за необычными природными объектами, ищут нетронутые места дикой природы.
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