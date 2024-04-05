https://1prime.ru/20240405/otdykh-847118385.html

Россиянам сообщили о преодоленной зависимости от отдыха за рубежом

Россиянам сообщили о преодоленной зависимости от отдыха за рубежом - 05.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам сообщили о преодоленной зависимости от отдыха за рубежом

Путешествовать по отечественным достопримечательностям стало модным среди россиян, прежняя зависимость от отдыха за границей преодолена, отметил вице-премьер... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T16:07+0300

2024-04-05T16:07+0300

2024-04-05T16:08+0300

внутренний туризм

выездной туризм

горнолыжный курорт

российские курорты

горные курорты

дмитрий чернышенко

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/55/842295599_0:96:3186:1888_1920x0_80_0_0_bd1391d3f9eaab146cf6931806160ae3.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Путешествовать по отечественным достопримечательностям стало модным среди россиян, прежняя зависимость от отдыха за границей преодолена, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Для всех регионов туризм открывает новые перспективы, служит точкой роста, и возможности в этой сфере нужно использовать как можно эффективнее", - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что подходящую инфраструктуру необходимо создавать по всей стране.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВысокие стандарты может задать ставший очень популярным в последние годы зимний курорт Шерегеш. "Но одно только намерение (Кемеровского) губернатора войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году – очень амбициозная задача. Мы должны все мобилизоваться и помочь эту цель реализовать", – отметил он.В январе Чернышенко сообщил, что внутренний туристический поток в России в 2023 году стал рекордным и составил более 75 миллионов человек. Для сравнения, десять лет назад по стране путешествовали всего 32 миллиона человек (по данным существовавшего на тот момент Федерального агентства по туризму). Согласно целевым показателям нацпроекта по туризму, к 2030-му турпоток по России должен увеличиться в два раза до 140 миллионов поездок в год.После пандемии в России начал активно развиваться приключенческий и походный туризм. Россияне "охотятся" за необычными природными объектами, ищут нетронутые места дикой природы.

https://1prime.ru/20240210/843036585.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

внутренний туризм, выездной туризм, горнолыжный курорт, российские курорты, горные курорты, дмитрий чернышенко