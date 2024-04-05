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Юрист объяснил, что получат предпенсионеры в 2024 году

Юрист объяснил, что получат предпенсионеры в 2024 году - 05.04.2024, ПРАЙМ

Юрист объяснил, что получат предпенсионеры в 2024 году

В 2024 году статус предпенсионера получат мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. На какие льготы они смогут претендовать, рассказал агентству “Прайм”... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T02:02+0300

2024-04-05T02:02+0300

2024-04-05T02:02+0300

пенсии

предпенсионер

безработные предпенсионного возраста

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ниу вшэ

эксклюзив

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В 2024 году статус предпенсионера получат мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения. На какие льготы они смогут претендовать, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Он напомнил, что в сфере труда и занятости предпенсионерами считаются граждане, которым осталось пять и менее лет до выхода на пенсию. Они могут получить в Социальном фонде России справку о предпенсионном возрасте.“Статус предпенсионера дает дополнительные льготы и гарантии. Например, им полагается два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно с сохранением заработка”, - говорит эксперт.Также предпенсионеры освобождаются от налога на имущество – по одному объекту любого вида, если он не используется в предпринимательской деятельности.Граждан предпенсионного возраста, по словам юриста, запрещено увольнять, кроме случаев сокращения штата или ликвидации компании. А безработным полагается повышенное пособие. В первые три месяца им должны выплачивать 75 процентов от среднего заработка, следующие четыре месяца — 60 процентов, затем — 45 процентов.“Вне зависимости от завещания им причитается обязательная доля в наследстве. По желанию предпенсионеры могут претендовать на алименты от супругов и родственников”, - объясняет Виноградов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТакже им полагается вычет по земельному налогу – база может быть уменьшена на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка. За стандартные шесть соток таким образом платить не придется.Дополнительные льготы для предпенсионеров могут предоставляться и на региональном уровне. О них можно уточнить в отделении Соцфонда.Кстати, предпенсионером можно стать и раньше при досрочном выходе на пенсию. Например, женщины-водители общественного транспорта при наличии необходимого стажа могут выйти на пенсию в 50 лет. Значит, льготы на работе появятся у них уже в 45 лет, рассказал эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, предпенсионер, безработные предпенсионного возраста, вадим виноградов, ниу вшэ, эксклюзив