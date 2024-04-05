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В РЖД оценили рост грузоперевозок между Россией и Китаем

В РЖД оценили рост грузоперевозок между Россией и Китаем - 05.04.2024, ПРАЙМ

В РЖД оценили рост грузоперевозок между Россией и Китаем

Грузоперевозки между Россией и Китаем по железным дорогам, как ожидается, увеличатся на 7% по итогам этого года, сообщил журналистам заместитель главы РЖД... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T05:36+0300

2024-04-05T05:36+0300

2024-04-05T05:40+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Грузоперевозки между Россией и Китаем по железным дорогам, как ожидается, увеличатся на 7% по итогам этого года, сообщил журналистам заместитель главы РЖД Алексей Шило. "Мы рассчитываем, что порядка плюс 7% мы ожидаем рост сообщения с Китаем по этому году", – сказал он. Шило добавил, что по итогам первого квартала 2024 года объем таких перевозок увеличился на 8% по отношению к тому же периоду 2023 года до 42,5 миллиона тонн. Через китайские погранпереходы рост грузоперевозок составил 21%, а через морские порты - 3%. РЖД по итогам прошлого года афиксировали исторический максимум перевозок в сообщении с КНР. Рост составил 36% по сравнению с годом ранее – до 161 миллиона тонн.Шило также сообщил, что контейнерные транзитные перевозки по железным дорогам России между Китаем и Европой по итогам первого квартала выросли на 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года."Есть некое изменение тенденций по этому году. Мы действительно видим рост контейнерного транзита между Китаем и Европой, в первом квартале он прирос на 44% к аналогичному периоду прошлого года. То есть почти 90 тысяч ДФЭ мы перевезли", - сказал он.По его словам, транзит между Белоруссией и Китаем через территорию России также демонстрирует положительную динамику. По итогам первого квартала его рост составил 68% по отношению к январю-марту 2023 года. Транзитные железнодорожные перевозки из Белоруссии в Китай в первом квартале составили 135 тысяч ДФЭ.Интерес к транзитным перевозкам между Китаем и Европой через Россию сохраняется, рост во втором квартале ожидается на уровне 30-40%, добавил Шило.По его словам, сроки доставки транзитных грузов из Китая в Европу по железной дороге составляют от 5 до 7 дней, что в 3-5 раз быстрее перевозок морем. Транзит через Россию остается востребованным, когда нужна скорость доставки срочных и дорогих товаров."Вот из таких вот тенденций хотел бы отметить, что в целом объем перевозок по этому транзитному коридору существенно не сократился. Там изменилась структура. Выпавший объем чисто транзитных перевозок у нас заместился товарами из Белоруссии, из России в Китай, которые пользуются вот этим маршрутом сегодня. Поэтому у нас там большого изменения объемов сегодня нет", - сказал Шило.

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китай, россия, торговля, ржд