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Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак

Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак - 05.04.2024, ПРАЙМ

Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак

Обвинения России в совершении кибератак являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:12+0300

2024-04-05T13:12+0300

2024-04-05T13:12+0300

россия

дмитрий песков

кибератаки

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Обвинения России в совершении кибератак являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря президента России, обвинения звучат достаточно часто, однако за ними нет никаких доказательств или аргументов."Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", - сказал Песков.Ранее Песков отмечал, Москва принимает меры для обеспечения кибер- и информбезопасности на уровне, соответствующем моменту и угрозам, озвученным в адрес России на официальном уровне.

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россия, дмитрий песков, кибератаки, новости