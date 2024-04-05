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Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак
Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак - 05.04.2024, ПРАЙМ
Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак
Обвинения России в совершении кибератак являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:12+0300
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россия
дмитрий песков
кибератаки
новости
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Обвинения России в совершении кибератак являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам пресс-секретаря президента России, обвинения звучат достаточно часто, однако за ними нет никаких доказательств или аргументов."Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", - сказал Песков.Ранее Песков отмечал, Москва принимает меры для обеспечения кибер- и информбезопасности на уровне, соответствующем моменту и угрозам, озвученным в адрес России на официальном уровне.
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россия, дмитрий песков, кибератаки, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, кибератаки, Новости
13:12 05.04.2024
 
Песков назвал голословными обвинения против России в совершении кибератак

Песков: обвинения в адрес России в попытках кибератак голословны и неприемлемы

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Обвинения России в совершении кибератак являются абсолютно голословными и неприемлемыми, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, обвинения звучат достаточно часто, однако за ними нет никаких доказательств или аргументов.
"Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения", - сказал Песков.
Ранее Песков отмечал, Москва принимает меры для обеспечения кибер- и информбезопасности на уровне, соответствующем моменту и угрозам, озвученным в адрес России на официальном уровне.
 
РОССИЯДмитрий ПесковкибератакиНовости
 
 
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