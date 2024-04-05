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В Орске прорвало дамбу

В Орске прорвало дамбу - 05.04.2024, ПРАЙМ

В Орске прорвало дамбу

В оренбургском Орске произошел прорыв дамбы, жителей нескольких подтопленных районов эвакуируют, сообщили РИА Новости в мэрии города. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T22:19+0300

2024-04-05T22:19+0300

2024-04-05T22:19+0300

происшествия

россия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 5 апр — ПРАЙМ. В оренбургском Орске произошел прорыв дамбы, жителей нескольких подтопленных районов эвакуируют, сообщили РИА Новости в мэрии города. "Произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Сейчас идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько орских поселков, которые попали в зону затопления", — рассказал РИА Новости представитель мэрии Орска. В городе введен режим ЧС.Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал."Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать", — написал Салмин.Глава администрации Оренбурга в своем Telegram-канале рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.

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россия, оренбург, оренбургская область