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В Орске прорвало дамбу - 05.04.2024, ПРАЙМ
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В Орске прорвало дамбу
В Орске прорвало дамбу - 05.04.2024, ПРАЙМ
В Орске прорвало дамбу
В оренбургском Орске произошел прорыв дамбы, жителей нескольких подтопленных районов эвакуируют, сообщили РИА Новости в мэрии города. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T22:19+0300
2024-04-05T22:19+0300
происшествия
россия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 5 апр — ПРАЙМ. В оренбургском Орске произошел прорыв дамбы, жителей нескольких подтопленных районов эвакуируют, сообщили РИА Новости в мэрии города. "Произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Сейчас идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько орских поселков, которые попали в зону затопления", — рассказал РИА Новости представитель мэрии Орска. В городе введен режим ЧС.Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал."Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать", — написал Салмин.Глава администрации Оренбурга в своем Telegram-канале рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.
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россия, оренбург, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, Оренбургская область
22:19 05.04.2024
 
В Орске прорвало дамбу

Жителей нескольких районов Орска эвакуируют после прорыва дамбы

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
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УФА, 5 апр — ПРАЙМ. В оренбургском Орске произошел прорыв дамбы, жителей нескольких подтопленных районов эвакуируют, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Сейчас идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько орских поселков, которые попали в зону затопления", — рассказал РИА Новости представитель мэрии Орска.
В городе введен режим ЧС.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей пригородных поселков и СНТ срочно эвакуироваться из-за подъема уровня реки Урал.
"Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! И сейчас составляет 778 сантиметров! Это уже выше неблагоприятного значения, и вода продолжает прибывать", — написал Салмин.
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Глава администрации Оренбурга в своем Telegram-канале рассказал, что в зоне риска подтопления находятся районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. А также СНТ, находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургОренбургская область
 
 
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