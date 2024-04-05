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В России упростили создание промпарков и технопарков в новых регионах
В России упростили создание промпарков и технопарков в новых регионах - 05.04.2024, ПРАЙМ
В России упростили создание промпарков и технопарков в новых регионах
Правительство России утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах, сообщается на сайте кабмина. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:22+0300
2024-04-05T10:22+0300
2024-04-05T10:33+0300
россия
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кабмин
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах, сообщается на сайте кабмина."В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении."Особый упрощённый порядок позволит создать индустриальные парки и технопарки в новых регионах, восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях. Решение будет действовать до 1 января 2028 года", - уточняется там.
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россия, новые регионы, правительство рф
РОССИЯ, новые регионы, Кабмин, Правительство РФ
В России упростили создание промпарков и технопарков в новых регионах
Правительство России упростило создание промышленных парков и технопарков в новых регионах
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.
"В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
"Особый упрощённый порядок позволит создать индустриальные парки и технопарки в новых регионах, восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях. Решение будет действовать до 1 января 2028 года", - уточняется там.