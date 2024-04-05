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В ФАО заявили об увеличении цен на продовольствие

В ФАО заявили об увеличении цен на продовольствие - 05.04.2024, ПРАЙМ

В ФАО заявили об увеличении цен на продовольствие

Мировые цены на продовольствие в марте продемонстрировали рост по агрегированному индексу, что стало первым ростом после снижения в течение семи месяцев подряд, | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:37+0300

2024-04-05T13:37+0300

2024-04-05T13:37+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в марте продемонстрировали рост по агрегированному индексу, что стало первым ростом после снижения в течение семи месяцев подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). "В марте 2024 года значение индекса продовольственных цен составило 118,3 пункта, что на 1,3 пункта (1,1%) выше пересмотренного февральского показателя: рост индексов цен на растительное масло, молочную продукцию и мясо был лишь отчасти компенсирован снижением индексов цен на сахар и зерновые. Таким образом, в марте, впервые после семи месяцев снижения, значение индекса несколько выросло", - говорится в сообщении. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНаибольший рост показал индекс на растительное масло - он вырос на 9,7 пункта (8%), до 130,6 пункта. Больше всего подорожали пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло. А индекс цен на молочную продукцию составил 124,2 пункта, что на 3,5 пункта (2,9%) выше февральского показателя. В марте наибольший рост продемонстрировали мировые цены на сыр, что было обусловлено стабильным импортным спросом со стороны стран Азии, повышением объема продаж в Западной Европе накануне весенних праздников и сезонным снижением производства в Океании. Индекс цен на мясо вырос в марте до 113 пунктов, что на 1,9 пункта (1,7%) выше уровня февраля. В марте был зафиксирован рост мировых цен на мясо птицы под влиянием стабильного импортного спроса со стороны ведущих стран-импортеров, при том что предложение тоже был высоким и обусловлен прежде всего сокращением вспышек птичьего гриппа в ключевых странах-производителях. Цены на зерновые составили 110,8 пункта, что на 3 пункта (2,6%) ниже февраля. В марте третий месяц подряд продолжалось снижение мировых экспортных цен на пшеницу, обусловленное острой экспортной конкуренцией между Европейским союзом, РФ и США, оценивает ФАО. Индекс цен на сахар в свою очередь в марте снизился после непрерывного двухмесячного роста и составил 133,1 пункта, что на 7,6 пункта (5,4%) ниже февральского показателя. Снижение мировых котировок сахара в марте было обусловлено главным образом пересмотром в сторону повышения прогноза производства сахара в Индии в сезоне 2023–2024 годов и более активными темпами уборки урожая сахарного тростника в Таиланде в конце сезона.

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фао, продовольствие, новости