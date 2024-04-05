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Пошлина на экспорт российской пшеницы сократится с 10 апреля - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт российской пшеницы сократится с 10 апреля
Пошлина на экспорт российской пшеницы сократится с 10 апреля - 05.04.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт российской пшеницы сократится с 10 апреля
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 10 по 16 апреля составит 3236,1 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 667,9 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы - 86 | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:06+0300
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россия
пшеница
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 10 по 16 апреля составит 3236,1 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 667,9 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы - 86 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,1 доллара за тонну, на ячмень - 182,2 доллара, на кукурузу - при цене 173,2 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 3 по 9 апреля, составляет 3322,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 1002,3 рубля, пошлина на вывоз кукурузы – 69,9 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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россия, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
РОССИЯ, Пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
16:06 05.04.2024
 
Пошлина на экспорт российской пшеницы сократится с 10 апреля

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 10 апреля сократится до 3236,1 рубля за тонну

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 10 по 16 апреля составит 3236,1 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 667,9 рубля, а пошлина на вывоз кукурузы - 86 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,1 доллара за тонну, на ячмень - 182,2 доллара, на кукурузу - при цене 173,2 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 3 по 9 апреля, составляет 3322,8 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 1002,3 рубля, пошлина на вывоз кукурузы – 69,9 рубля.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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РОССИЯПшеницапошлина на экспорт пшеницы
 
 
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