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Раскрыта динамика бронирования россиянами номеров за рубежом на майские - 05.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Раскрыта динамика бронирования россиянами номеров за рубежом на майские
Раскрыта динамика бронирования россиянами номеров за рубежом на майские - 05.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика бронирования россиянами номеров за рубежом на майские
Российские туристы забронировали на майские праздники уже втрое больше номеров в отелях за рубежом, чем годом ранее, больше всего спрос вырос к гостиницам... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T06:10+0300
2024-04-05T06:10+0300
экономика
выездной туризм
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российские туристы забронировали на майские праздники уже втрое больше номеров в отелях за рубежом, чем годом ранее, больше всего спрос вырос к гостиницам Франции, Южной Кореи и Италии, сообщили РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных. Там изучили данные по бронированиям гостиниц за границей в период с 26 апреля по 12 мая 2023 и 2024 годов. "Количество бронирований отелей за границей выросло в 3 раза, что свидетельствует о повышенном интересе пользователей к международным путешествиям. Это обусловлено восстановлением мировой туристической индустрии после пандемии, разнообразием предложений и специальных акций для российских туристов", - рассказали в сервисе. Аналитики отметили, что самый быстрый рост спроса со стороны россиян они зафиксировали во Францию, Южную Корею, Италию, Грузию и Узбекистан. При этом топ направлений на предстоящие майские праздники по бронированиям отелей возглавила Белоруссия. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны, по данным сервиса, составляет 8,8 тысячи рублей. "В среднем сюда приезжают на 3 дня, при этом планировать путешествие начинают за 97 дней", - отметили в "Яндекс Путешествиях". Уточняется, что на втором и третьем месте разместились Узбекистан и Турция. Средняя стоимость ночи в отеле этих стран составляет 9,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей соответственно. В сервисе рассказали, что в среднем россияне приезжают в эти страны на 3-4 дня, а бронировать размещение начинают за 89-91 день. Четвертое и пятое место на длинные выходные в мае заняли Италия и Франция, рассказали в "Яндекс Путешествиях". Средняя стоимость ночи в отелях этой страны составляет 20,5 тысячи и 21,1 тысячи соответственно. Отмечается, что россияне в среднем приезжают в Италию и Францию на 7-8 дней, при этом планировать путешествие начинают за 87-95 дней.
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выездной туризм
Экономика, выездной туризм
06:10 05.04.2024
 
Раскрыта динамика бронирования россиянами номеров за рубежом на майские

Россияне забронировали втрое больше номеров в отелях за рубежом на майские

© РИА Новости . Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПариж
Париж - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Евгений Полойко
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российские туристы забронировали на майские праздники уже втрое больше номеров в отелях за рубежом, чем годом ранее, больше всего спрос вырос к гостиницам Франции, Южной Кореи и Италии, сообщили РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных.
Там изучили данные по бронированиям гостиниц за границей в период с 26 апреля по 12 мая 2023 и 2024 годов. "Количество бронирований отелей за границей выросло в 3 раза, что свидетельствует о повышенном интересе пользователей к международным путешествиям. Это обусловлено восстановлением мировой туристической индустрии после пандемии, разнообразием предложений и специальных акций для российских туристов", - рассказали в сервисе.
Аналитики отметили, что самый быстрый рост спроса со стороны россиян они зафиксировали во Францию, Южную Корею, Италию, Грузию и Узбекистан. При этом топ направлений на предстоящие майские праздники по бронированиям отелей возглавила Белоруссия. Средняя стоимость ночи в отеле этой страны, по данным сервиса, составляет 8,8 тысячи рублей. "В среднем сюда приезжают на 3 дня, при этом планировать путешествие начинают за 97 дней", - отметили в "Яндекс Путешествиях".
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Уточняется, что на втором и третьем месте разместились Узбекистан и Турция. Средняя стоимость ночи в отеле этих стран составляет 9,6 тысячи и 11,3 тысячи рублей соответственно. В сервисе рассказали, что в среднем россияне приезжают в эти страны на 3-4 дня, а бронировать размещение начинают за 89-91 день.
Четвертое и пятое место на длинные выходные в мае заняли Италия и Франция, рассказали в "Яндекс Путешествиях". Средняя стоимость ночи в отелях этой страны составляет 20,5 тысячи и 21,1 тысячи соответственно. Отмечается, что россияне в среднем приезжают в Италию и Францию на 7-8 дней, при этом планировать путешествие начинают за 87-95 дней.
 
Экономикавыездной туризм
 
 
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