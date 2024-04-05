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IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ

IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ

IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ

В настоящее время отмечается быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, пишет "Коммерсант". | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T09:18+0300

2024-04-05T09:18+0300

2024-04-05T09:18+0300

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В настоящее время отмечается быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, пишет "Коммерсант".За первый квартал 2024 года число таких запросов выросло на 233% год к году, в прошлом году показатель увеличился на 44%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОколо половины всех запросов на ВНЖ поступают именно от IT-специалистов. Самой популярной страной оказалась Франция, где не требуется проживание на территории страны и нет требования по инвестированию.Отмечается, что спрос на переезд российских IT-специалистов остался, несмотря на усложнившуюся геополитическую ситуацию — россияне остаются желаемыми кадрами для западных компаний.При этом многие специалисты работали на зарубежные компании или их дочерние структуры в России, которые постепенно релоцировали сотрудников.Как отмечают эксперты, граждане ищут возможности релокации, несмотря на господдержку IT-сектора в России. По их словам, специалисты нервничают из-за отмены моратория на проверки, оборотных штрафов для компаний и уголовной ответственности до десяти лет за утечки персональных данныхКроме того, как отмечается, многие продвинутые специалисты "хотят уехать, чтобы иметь возможность работать в мировом и западном сообществе, не потерять в своей стоимости и компетенциях".

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релоканты, it-бизнес, европа