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IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ
IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ
IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ
В настоящее время отмечается быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, пишет "Коммерсант". | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:18+0300
2024-04-05T09:18+0300
2024-04-05T09:18+0300
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В настоящее время отмечается быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, пишет "Коммерсант".За первый квартал 2024 года число таких запросов выросло на 233% год к году, в прошлом году показатель увеличился на 44%.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОколо половины всех запросов на ВНЖ поступают именно от IT-специалистов. Самой популярной страной оказалась Франция, где не требуется проживание на территории страны и нет требования по инвестированию.Отмечается, что спрос на переезд российских IT-специалистов остался, несмотря на усложнившуюся геополитическую ситуацию — россияне остаются желаемыми кадрами для западных компаний.При этом многие специалисты работали на зарубежные компании или их дочерние структуры в России, которые постепенно релоцировали сотрудников.Как отмечают эксперты, граждане ищут возможности релокации, несмотря на господдержку IT-сектора в России. По их словам, специалисты нервничают из-за отмены моратория на проверки, оборотных штрафов для компаний и уголовной ответственности до десяти лет за утечки персональных данныхКроме того, как отмечается, многие продвинутые специалисты "хотят уехать, чтобы иметь возможность работать в мировом и западном сообществе, не потерять в своей стоимости и компетенциях".
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релоканты, it-бизнес, европа
релоканты, IT-бизнес, ЕВРОПА
IT-специалисты активизировали попытки покинуть Россию, пишет СМИ
"Коммерсант" узнал о росте спроса российских IT-специалистов на ВНЖ в Европе
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ.
В настоящее время отмечается быстрый рост спроса российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в странах Европы, пишет "Коммерсант"
.
За первый квартал 2024 года число таких запросов выросло на 233% год к году, в прошлом году показатель увеличился на 44%.
Около половины всех запросов на ВНЖ поступают именно от IT-специалистов. Самой популярной страной оказалась Франция, где не требуется проживание на территории страны и нет требования по инвестированию.
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Отмечается, что спрос на переезд российских IT-специалистов остался, несмотря на усложнившуюся геополитическую ситуацию — россияне остаются желаемыми кадрами для западных компаний.
При этом многие специалисты работали на зарубежные компании или их дочерние структуры в России, которые постепенно релоцировали сотрудников.
Как отмечают эксперты, граждане ищут возможности релокации, несмотря на господдержку IT-сектора в России. По их словам, специалисты нервничают из-за отмены моратория на проверки, оборотных штрафов для компаний и уголовной ответственности до десяти лет за утечки персональных данных
Кроме того, как отмечается, многие продвинутые специалисты "хотят уехать, чтобы иметь возможность работать в мировом и западном сообществе, не потерять в своей стоимости и компетенциях".