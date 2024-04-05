https://1prime.ru/20240405/remesla-847124324.html
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел - 05.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел
Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни,... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T18:13+0300
2024-04-05T18:13+0300
2024-04-05T18:13+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82823/27/828232775_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_6fbf8216af648ad1da16c8f26b6accaf.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни, заявила РИА Новости генеральный директор проекта "Высокие ремесла России" Надежда Кузнецова. "В России живут десятки тысяч умельцев, которые обладают уникальными навыками делать своими руками изумительные вещи. Это касается всего — домашнего интерьера, посуды, одежды, ювелирных изделий, игрушек", — сказала она на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате. К сожалению, добавила эксперт, "эти навыки теряются, потому что уходят из жизни их обладатели". Спасти ситуацию, по ее мнению, "могут деловые люди страны". "Они должны не просто поддержать всех этих талантливых ремесленников, создавая вокруг них школы, а превратить их умение, ту продукцию, которую они еще изготавливают, в бизнес, в товар, в бренд, наладив ее производство", — подчеркнула собеседница агентства. Она выразила уверенность, что на каждом из этих товаров должен быть изображен российский флаг. "Практически на любой иностранной продукции есть национальный флаг ее производителя. Почему мы этого стесняемся? Нам надо активнее продвигать качественную оригинальную продукцию "Сделано в России" как на внутреннем, так и на международном рынке", — заключила Кузнецова.
https://1prime.ru/20240401/biznes-846967036.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82823/27/828232775_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c8bd5b230b1329a512cf6d09e0d4024b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел
Кузнецова: отечественные ремесла необходимо превращать в бренд, чтобы их сохранить
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни, заявила РИА Новости генеральный директор проекта "Высокие ремесла России" Надежда Кузнецова.
"В России живут десятки тысяч умельцев, которые обладают уникальными навыками делать своими руками изумительные вещи. Это касается всего — домашнего интерьера, посуды, одежды, ювелирных изделий, игрушек", — сказала она на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате.
К сожалению, добавила эксперт, "эти навыки теряются, потому что уходят из жизни их обладатели". Спасти ситуацию, по ее мнению, "могут деловые люди страны".
"Они должны не просто поддержать всех этих талантливых ремесленников, создавая вокруг них школы, а превратить их умение, ту продукцию, которую они еще изготавливают, в бизнес, в товар, в бренд, наладив ее производство", — подчеркнула собеседница агентства.
Мишустин призвал поддерживать частную инициативу в бизнесе
Она выразила уверенность, что на каждом из этих товаров должен быть изображен российский флаг.
"Практически на любой иностранной продукции есть национальный флаг ее производителя. Почему мы этого стесняемся? Нам надо активнее продвигать качественную оригинальную продукцию "Сделано в России" как на внутреннем, так и на международном рынке", — заключила Кузнецова.