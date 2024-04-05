Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240405/remesla-847124324.html
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел - 05.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел
Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни,... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T18:13+0300
2024-04-05T18:13+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82823/27/828232775_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_6fbf8216af648ad1da16c8f26b6accaf.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни, заявила РИА Новости генеральный директор проекта "Высокие ремесла России" Надежда Кузнецова. "В России живут десятки тысяч умельцев, которые обладают уникальными навыками делать своими руками изумительные вещи. Это касается всего — домашнего интерьера, посуды, одежды, ювелирных изделий, игрушек", — сказала она на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате. К сожалению, добавила эксперт, "эти навыки теряются, потому что уходят из жизни их обладатели". Спасти ситуацию, по ее мнению, "могут деловые люди страны". "Они должны не просто поддержать всех этих талантливых ремесленников, создавая вокруг них школы, а превратить их умение, ту продукцию, которую они еще изготавливают, в бизнес, в товар, в бренд, наладив ее производство", — подчеркнула собеседница агентства. Она выразила уверенность, что на каждом из этих товаров должен быть изображен российский флаг. "Практически на любой иностранной продукции есть национальный флаг ее производителя. Почему мы этого стесняемся? Нам надо активнее продвигать качественную оригинальную продукцию "Сделано в России" как на внутреннем, так и на международном рынке", — заключила Кузнецова.
https://1prime.ru/20240401/biznes-846967036.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82823/27/828232775_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c8bd5b230b1329a512cf6d09e0d4024b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
18:13 05.04.2024
 
Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел

Кузнецова: отечественные ремесла необходимо превращать в бренд, чтобы их сохранить

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк#Седьмая дальневосточная Сорочинская ярмарка
#Седьмая дальневосточная Сорочинская ярмарка - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни, заявила РИА Новости генеральный директор проекта "Высокие ремесла России" Надежда Кузнецова.
"В России живут десятки тысяч умельцев, которые обладают уникальными навыками делать своими руками изумительные вещи. Это касается всего — домашнего интерьера, посуды, одежды, ювелирных изделий, игрушек", — сказала она на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате.
К сожалению, добавила эксперт, "эти навыки теряются, потому что уходят из жизни их обладатели". Спасти ситуацию, по ее мнению, "могут деловые люди страны".
"Они должны не просто поддержать всех этих талантливых ремесленников, создавая вокруг них школы, а превратить их умение, ту продукцию, которую они еще изготавливают, в бизнес, в товар, в бренд, наладив ее производство", — подчеркнула собеседница агентства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Мишустин призвал поддерживать частную инициативу в бизнесе
1 апреля, 15:36
Она выразила уверенность, что на каждом из этих товаров должен быть изображен российский флаг.
"Практически на любой иностранной продукции есть национальный флаг ее производителя. Почему мы этого стесняемся? Нам надо активнее продвигать качественную оригинальную продукцию "Сделано в России" как на внутреннем, так и на международном рынке", — заключила Кузнецова.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала