https://1prime.ru/20240405/remesla-847124324.html

Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел

Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел - 05.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыла секрет сохранения народных ремесел

Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни,... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T18:13+0300

2024-04-05T18:13+0300

2024-04-05T18:13+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82823/27/828232775_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_6fbf8216af648ad1da16c8f26b6accaf.jpg

МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Деловые люди России должны помочь превратить уникальные отечественные ремесла в бренд, чтобы их сохранить, иначе они могут навсегда исчезнуть из нашей жизни, заявила РИА Новости генеральный директор проекта "Высокие ремесла России" Надежда Кузнецова. "В России живут десятки тысяч умельцев, которые обладают уникальными навыками делать своими руками изумительные вещи. Это касается всего — домашнего интерьера, посуды, одежды, ювелирных изделий, игрушек", — сказала она на полях круглого стола в Московской торгово-промышленной палате. К сожалению, добавила эксперт, "эти навыки теряются, потому что уходят из жизни их обладатели". Спасти ситуацию, по ее мнению, "могут деловые люди страны". "Они должны не просто поддержать всех этих талантливых ремесленников, создавая вокруг них школы, а превратить их умение, ту продукцию, которую они еще изготавливают, в бизнес, в товар, в бренд, наладив ее производство", — подчеркнула собеседница агентства. Она выразила уверенность, что на каждом из этих товаров должен быть изображен российский флаг. "Практически на любой иностранной продукции есть национальный флаг ее производителя. Почему мы этого стесняемся? Нам надо активнее продвигать качественную оригинальную продукцию "Сделано в России" как на внутреннем, так и на международном рынке", — заключила Кузнецова.

https://1prime.ru/20240401/biznes-846967036.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия