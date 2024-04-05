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Международные резервы Украины в марте выросли

Международные резервы Украины в марте выросли - 05.04.2024, ПРАЙМ

Международные резервы Украины в марте выросли

Международные резервы Украины в марте выросли на 18%, до 43,8 миллиарда долларов, сообщил в пятницу Национальный банк страны (НБУ). | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T13:35+0300

2024-04-05T13:35+0300

2024-04-05T13:35+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Международные резервы Украины в марте выросли на 18%, до 43,8 миллиарда долларов, сообщил в пятницу Национальный банк страны (НБУ). "По состоянию на 1 апреля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 43 762,7 миллиона долларов США. В марте они выросли на 18%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. Такую динамику регулятор объясняет "поступлением значительной помощи от международных союзников Киева в размере 9 миллиардов долларов". За обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте выплачено 363,5 миллиона долларов, кроме того, Украина уплатила МВФ 728,5 миллиона долларов, сообщили в Нацбанке. Как сообщал депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев, международные резервы страны в феврале сократились на 3,8%, до 37,05 миллиарда долларов. Нацбанк Украины в начале февраля сообщил, что ее международные резервы за январь снизились на 4,9%, составив 38,5 миллиарда долларов. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, нацбанк, международные резервы, новости