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Международные резервы России увеличились на 1,3 процента к 1 апреля
Международные резервы России увеличились на 1,3 процента к 1 апреля - 05.04.2024, ПРАЙМ
Международные резервы России увеличились на 1,3 процента к 1 апреля
Международные резервы России на начало дня 1 апреля увеличились до 590,374 миллиарда долларов с 582,636 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:13+0300
2024-04-05T16:13+0300
2024-04-05T16:13+0300
банк россии
международные резервы
россия
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 апреля увеличились до 590,374 миллиарда долларов с 582,636 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России. Таким образом, за март резервы выросли на 7,738 миллиарда долларов, или на 1,3%. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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международные резервы, россия
Банк России, международные резервы, РОССИЯ
Международные резервы России увеличились на 1,3 процента к 1 апреля
ЦБ: международные резервы России за март увеличились до 590,374 миллиарда долларов
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 апреля увеличились до 590,374 миллиарда долларов с 582,636 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, за март резервы выросли на 7,738 миллиарда долларов, или на 1,3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).