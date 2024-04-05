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Сенатор призвала возродить молочные кухни в России - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Сенатор призвала возродить молочные кухни в России
Сенатор призвала возродить молочные кухни в России - 05.04.2024, ПРАЙМ
Сенатор призвала возродить молочные кухни в России
Необходимо возродить молочные кухни для семей с новорожденными детьми во всех субъектах РФ, сейчас выдачу молочных продуктов часто компенсируют небольшими... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:30+0300
2024-04-05T09:30+0300
совфед
россия
соцподдержка
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Необходимо возродить молочные кухни для семей с новорожденными детьми во всех субъектах РФ, сейчас выдачу молочных продуктов часто компенсируют небольшими выплатами, считает член социального комитета Совфеда Наталия Косихина."Совет Федерации продолжит помогать регионам налаживать работу молочных кухонь, так как большинство из них сегодня не предоставляют такого рода соцподдержку семьям с новорождёнными детьми. Среди родителей молочные кухни востребованы. Необходимо возродить молочные кухни, отсутствие которых в некоторых субъектах РФ сейчас компенсируют небольшими выплатами", - написала она в своем телеграм-канале.По ее словам, необходимо также предусмотреть меры для поддержки производителей детского безлактозного питания.Сенатор также отметила, что проблема отсутствия поддержки мам с точки зрения питания малышей есть "в большинстве регионов, даже тех, что совсем рядом с Москвой"."Бесплатное питание положено детям до трёх лет и беременным женщинам, но на деле ситуация складывается по-разному. Например, Москва снабжает родителей малышей полным набором питания – молочными продуктами, мясными, овощными, фруктовыми пюре, соками, но это ситуация идеальная. Этот пример должен служить всем остальным регионам", - резюмировала парламентарий.
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совфед, россия, соцподдержка
Совфед, РОССИЯ, Соцподдержка
09:30 05.04.2024
 
Сенатор призвала возродить молочные кухни в России

Сенатор Косихина считает необходимым возродить молочные кухни во всех регионах России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСовфед
Совфед - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Необходимо возродить молочные кухни для семей с новорожденными детьми во всех субъектах РФ, сейчас выдачу молочных продуктов часто компенсируют небольшими выплатами, считает член социального комитета Совфеда Наталия Косихина.
"Совет Федерации продолжит помогать регионам налаживать работу молочных кухонь, так как большинство из них сегодня не предоставляют такого рода соцподдержку семьям с новорождёнными детьми. Среди родителей молочные кухни востребованы. Необходимо возродить молочные кухни, отсутствие которых в некоторых субъектах РФ сейчас компенсируют небольшими выплатами", - написала она в своем телеграм-канале.
По ее словам, необходимо также предусмотреть меры для поддержки производителей детского безлактозного питания.
Сенатор также отметила, что проблема отсутствия поддержки мам с точки зрения питания малышей есть "в большинстве регионов, даже тех, что совсем рядом с Москвой".
"Бесплатное питание положено детям до трёх лет и беременным женщинам, но на деле ситуация складывается по-разному. Например, Москва снабжает родителей малышей полным набором питания – молочными продуктами, мясными, овощными, фруктовыми пюре, соками, но это ситуация идеальная. Этот пример должен служить всем остальным регионам", - резюмировала парламентарий.
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