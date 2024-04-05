Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240405/rostekh-847102086.html
ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты
ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты - 05.04.2024, ПРАЙМ
ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:34+0300
2024-04-05T10:39+0300
россия
ростех
новости
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/82185/50/821855045_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3a80349e4fffb8d019fb2f9626f66cfd.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ получили фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику", - говорится в сообщении. Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. "Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня", - добавил он. Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
https://1prime.ru/20240405/bmp-847097463.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82185/50/821855045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b6a48b5f937a62382360152d3e67da5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ростех, новости
РОССИЯ, Ростех, Новости, Вооружения
10:34 05.04.2024 (обновлено: 10:39 05.04.2024)
 
ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты

"Ростех": ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты

© РИА Новости . Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанк*Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 с модулями РЭБ "Хибины" на законцовках крыльев взлетает с авиабазы "Хмеймим", Сирия
*Многофункциональный истребитель-бомбардировщик ВКС РФ Су-34 с модулями РЭБ Хибины на законцовках крыльев взлетает с авиабазы Хмеймим, Сирия - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ получили фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику", - говорится в сообщении.
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства.
"Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня", - добавил он.
Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Минобороны России получило от "Ростеха" партию "убийц" Bradley
09:04
 
ВооруженияРОССИЯРостехНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала