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ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты

ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты - 05.04.2024, ПРАЙМ

ВКС России получили первые в 2024 году военные самолеты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T10:34+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") осуществила первые в 2024 году поставки боевых самолётов, Воздушно-космические силы РФ получили фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана ВКС России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. После завершения всего комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена заказчику", - говорится в сообщении. Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, все заводы корпорации, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. "Первой партией фронтовых бомбардировщиков Су-34 мы начали поставки самолетов в рамках производственной программы текущего года. Новосибирский завод уверенно справляется с поставленными задачами. Заводчане понимают, насколько важна наша техника сегодня", - добавил он. Бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.

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