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F-16 не станут для Киева "серебряной пулей", заявил Столтенберг - 05.04.2024, ПРАЙМ
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F-16 не станут для Киева "серебряной пулей", заявил Столтенберг
F-16 не станут для Киева "серебряной пулей", заявил Столтенберг - 05.04.2024, ПРАЙМ
F-16 не станут для Киева "серебряной пулей", заявил Столтенберг
Истребители F-16 не изменят ситуацию на поле боя в конфликте между Украиной и Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:15+0300
2024-04-05T16:15+0300
вооружения
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Истребители F-16 не изменят ситуацию на поле боя в конфликте между Украиной и Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с немецким изданием Bild."Тот факт, что союзники по НАТО поставят F-16, а также тренируют пилотов и поставят оружие для F-16, — это ещё один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну", — сказал он.Ко всему прочему, Столтенберг приветствовал поставку Киеву этих истребителей, заявив что они помогут укрепить оборону страны.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов. Однако посол России в Гааге, Александр Шульгин, выразил опасения, что поставка истребителей приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит страдания ее граждан.
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нато, украина, f-16, новости
Вооружения, НАТО, УКРАИНА, F-16, Новости
16:15 05.04.2024
 
F-16 не станут для Киева "серебряной пулей", заявил Столтенберг

Столтенберг: F-16 не станут для Киева "серебряной пулей", которая изменит ход конфликта

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Истребители F-16 не изменят ситуацию на поле боя в конфликте между Украиной и Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в беседе с немецким изданием Bild.
"Тот факт, что союзники по НАТО поставят F-16, а также тренируют пилотов и поставят оружие для F-16, — это ещё один пример значительной военной поддержки от союзников по НАТО для Украины. Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну", — сказал он.
Ко всему прочему, Столтенберг приветствовал поставку Киеву этих истребителей, заявив что они помогут укрепить оборону страны.
Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.
Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов.
Однако посол России в Гааге, Александр Шульгин, выразил опасения, что поставка истребителей приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит страдания ее граждан.
Американский многоцелевой лёгкий истребитель F-16 - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
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