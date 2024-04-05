https://1prime.ru/20240405/samsung--847095748.html

Samsung предварительно оценил рост выручки в первом квартале

Samsung предварительно оценил рост выручки в первом квартале - 05.04.2024, ПРАЙМ

Samsung предварительно оценил рост выручки в первом квартале

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 71 триллион вон (52,7 миллиарда... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T07:47+0300

2024-04-05T07:47+0300

2024-04-05T07:48+0300

экономика

samsung

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75805/17/758051747_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_690e9b9dc94721ace3c2a2ce0954a1fb.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 71 триллион вон (52,7 миллиарда долларов), что на 11,4% выше значения аналогичного периода год назад, следует из материалов компании. В квартальном выражении ожидается увеличение выручки на 4,75%. Прогноз поставлял при этом 72,3 триллиона вон. Операционная прибыль за квартал оценивается в 6,6 триллиона вон (4,9 миллиарда долларов), что почти в 10,3 раза выше показателя первого квартала 2023 года в 0,64 триллиона вон и в 2,3 раза выше в квартальном выражении. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,7 триллиона вон. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

https://1prime.ru/20240227/844555676.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

samsung