https://1prime.ru/20240405/samsung--847095748.html
Samsung предварительно оценил рост выручки в первом квартале
Samsung предварительно оценил рост выручки в первом квартале - 05.04.2024, ПРАЙМ
Samsung предварительно оценил рост выручки в первом квартале
Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 71 триллион вон (52,7 миллиарда... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T07:47+0300
2024-04-05T07:47+0300
2024-04-05T07:48+0300
экономика
samsung
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 71 триллион вон (52,7 миллиарда долларов), что на 11,4% выше значения аналогичного периода год назад, следует из материалов компании. В квартальном выражении ожидается увеличение выручки на 4,75%. Прогноз поставлял при этом 72,3 триллиона вон. Операционная прибыль за квартал оценивается в 6,6 триллиона вон (4,9 миллиарда долларов), что почти в 10,3 раза выше показателя первого квартала 2023 года в 0,64 триллиона вон и в 2,3 раза выше в квартальном выражении. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,7 триллиона вон. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.
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samsung
Samsung предварительно оценил рост выручки в первом квартале
Samsung предварительно оценивает рост выручки в первом квартале в 11,4% год к году
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки в первом квартале в 71 триллион вон (52,7 миллиарда долларов), что на 11,4% выше значения аналогичного периода год назад, следует из материалов компании.
В квартальном выражении ожидается увеличение выручки на 4,75%. Прогноз поставлял при этом 72,3 триллиона вон.
Операционная прибыль за квартал оценивается в 6,6 триллиона вон (4,9 миллиарда долларов), что почти в 10,3 раза выше показателя первого квартала 2023 года в 0,64 триллиона вон и в 2,3 раза выше в квартальном выражении. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,7 триллиона вон.
Samsung представил чип с высокой емкостью памяти для ИИ
Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.