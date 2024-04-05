https://1prime.ru/20240405/sanktsii-847108845.html

Зеленский подписал указ о расширении санкций против России

Зеленский подписал указ о расширении санкций против России - 05.04.2024, ПРАЙМ

Зеленский подписал указ о расширении санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий наложение санкций на семь физических лиц из Украины, России, Румынии и Израиля, а также на 86 | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:50+0300

2024-04-05T12:50+0300

2024-04-05T12:52+0300

украина

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий наложение санкций на семь физических лиц из Украины, России, Румынии и Израиля, а также на 86 российских, преимущественно промышленных организаций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале украинского президента.Так, согласно указу, рестрикции будут действовать от трех до десяти лет. Они предполагают заморозку активов, полное прекращение торговых операций, запрет на выведения капиталов за пределы Украины на передачу технологий.Кроме того, введенные Зеленским ограничения предполагают лишения подсанкционных лиц и предприятий прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.Ранее сообщалось, что Япония расширила санкции против России, запретив экспорт в страну 164 наименований товаров. Уточняется, что под рестрикциями оказались автомобильное моторное масло, гидроксид алюминия, хлороводород, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза, рений в кусках, порошке и в виде отходов.

https://1prime.ru/20240405/yaponiya-847094871.html

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украина, россия, владимир зеленский