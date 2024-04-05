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Зеленский подписал указ о расширении санкций против России - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленский подписал указ о расширении санкций против России
Зеленский подписал указ о расширении санкций против России - 05.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский подписал указ о расширении санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий наложение санкций на семь физических лиц из Украины, России, Румынии и Израиля, а также на 86 | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:50+0300
2024-04-05T12:52+0300
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий наложение санкций на семь физических лиц из Украины, России, Румынии и Израиля, а также на 86 российских, преимущественно промышленных организаций.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале украинского президента.Так, согласно указу, рестрикции будут действовать от трех до десяти лет. Они предполагают заморозку активов, полное прекращение торговых операций, запрет на выведения капиталов за пределы Украины на передачу технологий.Кроме того, введенные Зеленским ограничения предполагают лишения подсанкционных лиц и предприятий прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.Ранее сообщалось, что Япония расширила санкции против России, запретив экспорт в страну 164 наименований товаров. Уточняется, что под рестрикциями оказались автомобильное моторное масло, гидроксид алюминия, хлороводород, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза, рений в кусках, порошке и в виде отходов.
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украина, россия, владимир зеленский
УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Зеленский
12:50 05.04.2024 (обновлено: 12:52 05.04.2024)
 
Зеленский подписал указ о расширении санкций против России

Зеленский ввел санкции против 7 физлиц из 4 стран и 86 организаций из России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предполагающий наложение санкций на семь физических лиц из Украины, России, Румынии и Израиля, а также на 86 российских, преимущественно промышленных организаций.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале украинского президента.
Так, согласно указу, рестрикции будут действовать от трех до десяти лет. Они предполагают заморозку активов, полное прекращение торговых операций, запрет на выведения капиталов за пределы Украины на передачу технологий.
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
Япония расширила санкции против России
06:50
Кроме того, введенные Зеленским ограничения предполагают лишения подсанкционных лиц и предприятий прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Ранее сообщалось, что Япония расширила санкции против России, запретив экспорт в страну 164 наименований товаров. Уточняется, что под рестрикциями оказались автомобильное моторное масло, гидроксид алюминия, хлороводород, трубы для газо- и нефтепроводов, нитроцеллюлоза, рений в кусках, порошке и в виде отходов.
 
УКРАИНАРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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