Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240405/sanktsii-847112466.html
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну - 05.04.2024, ПРАЙМ
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну
Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:59+0300
2024-04-05T13:59+0300
япония
россия
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83476/69/834766912_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_df840073a6712b9b87e0b34092b98806.jpg
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией на их экспорт в РФ аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Ограничения, за некоторым исключением, вступят в силу 17 апреля. "Если мы говорим про трубы для газопроводов и нефтепроводов, Россия сейчас делает всё самостоятельно, и в этом плане из Японии, насколько я знаю, ничего не импортирует, особенно если мы говорим про какие-то магистральные газопроводы, нефтепроводы", – сказал Юшков. Он отметил, что в советское время трубопроводы закупались в европейских странах и Японии, однако сейчас вся номенклатура труб – как для нефтепроводов, так и для газопроводов – производится в России. "С точки зрения обеспеченности трубами, тут точно у нас полное импортозамещение произошло довольно давно, как раз когда строили те самые газопроводы и нефтепроводы: и ВСТО, и подводки к "Северным потокам", и к "Южному потоку"... Вот эти огромные газопроводы и нефтепроводы дали заказ трубникам. Трубники заработали денег, смогли модернизировать свои предприятия и выпустить всю номенклатуру труб", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20240405/yaponiya-847109461.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83476/69/834766912_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_c79ccfdf16b0fabcacfdbf1c290ba0e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, россия, санкции против рф
ЯПОНИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
13:59 05.04.2024
 
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну

Юшков недоумевает, зачем Япония запретила поставки труб в России: всё делаем сами

© РИА Новости . Дмитрий Лельчук | Перейти в медиабанкПорт Мукран - логистический центр "Северного потока-2"
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Лельчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией на их экспорт в РФ аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Ограничения, за некоторым исключением, вступят в силу 17 апреля.
"Если мы говорим про трубы для газопроводов и нефтепроводов, Россия сейчас делает всё самостоятельно, и в этом плане из Японии, насколько я знаю, ничего не импортирует, особенно если мы говорим про какие-то магистральные газопроводы, нефтепроводы", – сказал Юшков.
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
В Кремле прокомментировали новые санкции Японии против России
13:04
Он отметил, что в советское время трубопроводы закупались в европейских странах и Японии, однако сейчас вся номенклатура труб – как для нефтепроводов, так и для газопроводов – производится в России.
"С точки зрения обеспеченности трубами, тут точно у нас полное импортозамещение произошло довольно давно, как раз когда строили те самые газопроводы и нефтепроводы: и ВСТО, и подводки к "Северным потокам", и к "Южному потоку"... Вот эти огромные газопроводы и нефтепроводы дали заказ трубникам. Трубники заработали денег, смогли модернизировать свои предприятия и выпустить всю номенклатуру труб", - заключил эксперт.
 
ЯПОНИЯРОССИЯсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала