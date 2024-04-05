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В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну - 05.04.2024, ПРАЙМ
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну
Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T13:59+0300
2024-04-05T13:59+0300
2024-04-05T13:59+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией на их экспорт в РФ аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Ограничения, за некоторым исключением, вступят в силу 17 апреля. "Если мы говорим про трубы для газопроводов и нефтепроводов, Россия сейчас делает всё самостоятельно, и в этом плане из Японии, насколько я знаю, ничего не импортирует, особенно если мы говорим про какие-то магистральные газопроводы, нефтепроводы", – сказал Юшков. Он отметил, что в советское время трубопроводы закупались в европейских странах и Японии, однако сейчас вся номенклатура труб – как для нефтепроводов, так и для газопроводов – производится в России. "С точки зрения обеспеченности трубами, тут точно у нас полное импортозамещение произошло довольно давно, как раз когда строили те самые газопроводы и нефтепроводы: и ВСТО, и подводки к "Северным потокам", и к "Южному потоку"... Вот эти огромные газопроводы и нефтепроводы дали заказ трубникам. Трубники заработали денег, смогли модернизировать свои предприятия и выпустить всю номенклатуру труб", - заключил эксперт.
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япония, россия, санкции против рф
ЯПОНИЯ, РОССИЯ, санкции против РФ
В России удивились запрету Японии на поставки труб в страну
Юшков недоумевает, зачем Япония запретила поставки труб в России: всё делаем сами
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Россия благодаря строительству крупных магистралей давно достигла импортозамещения труб для газо- и нефтепроводов, прокомментировал РИА Новости запрет Японией на их экспорт в РФ аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного машинного масла, труб для газо- и нефтепроводов, литий-ионных аккумуляторов, сообщило министерство экономики, промышленности и торговли Японии. Ограничения, за некоторым исключением, вступят в силу 17 апреля.
"Если мы говорим про трубы для газопроводов и нефтепроводов, Россия сейчас делает всё самостоятельно, и в этом плане из Японии, насколько я знаю, ничего не импортирует, особенно если мы говорим про какие-то магистральные газопроводы, нефтепроводы", – сказал Юшков.
В Кремле прокомментировали новые санкции Японии против России
Он отметил, что в советское время трубопроводы закупались в европейских странах и Японии, однако сейчас вся номенклатура труб – как для нефтепроводов, так и для газопроводов – производится в России.
"С точки зрения обеспеченности трубами, тут точно у нас полное импортозамещение произошло довольно давно, как раз когда строили те самые газопроводы и нефтепроводы: и ВСТО, и подводки к "Северным потокам", и к "Южному потоку"... Вот эти огромные газопроводы и нефтепроводы дали заказ трубникам. Трубники заработали денег, смогли модернизировать свои предприятия и выпустить всю номенклатуру труб", - заключил эксперт.