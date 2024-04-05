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Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик

Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик - 05.04.2024, ПРАЙМ

Республика Сербская не поддержит санкции против России, заявил Додик

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) продолжит политику невведения западных антироссийски рестрикций и не допустит их распространение на уровне... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T14:28+0300

2024-04-05T14:28+0300

2024-04-05T14:28+0300

россия

республика сербская

запад

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БЕЛГРАД, 5 апр – ПРАЙМ. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) продолжит политику невведения западных антироссийски рестрикций и не допустит их распространение на уровне всей республики, заявил президент РС БиГ Милорад Додик в ходе визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.Ранее 4 марта делегация правительства Венгрии и руководство венгерских компаний прибыли в Баня-Луку. Утром 5 марта президент РС БиГ и Орбан провели переговоры. Додик вручил Орбану наивысшую награду РС БиГ – Орден Республики Сербской на ожерелье, после сего состоялась совместная пресс-конференция лидеров.Так, по словам Додика, в РС БиГ прекрасно осознают последствия неприсоединение к санкциям, но, по его словам, исторические отношения с Россией нужно строить на других постулатах, а не на "сиюминутных симпатиях или необходимости".Вечером в четверг делегация правительства Венгрии и руководство венгерских компаний прибыли в Баня-Луку. Утром в пятницу состоялся разговор президента РС БиГ и Орбана, а также встреча делегаций. Додик вручил Орбану наивысшую награду РС БиГ – Орден Республики Сербской на ожерелье. После этого состоялась совместная пресс-конференция лидеров.Весной 2023 года власти Республики Сербской приостановило действие всех каналов связи с сотрудниками посольств США и Великобритании, аргументировав подобное решение постоянным вмешательством посольств Запада во внутренние дела всей Боснии и Герцеговины.

https://1prime.ru/20220618/837218832.html

республика сербская

запад

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россия, республика сербская, запад