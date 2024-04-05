https://1prime.ru/20240405/sanktsii-847125881.html

Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции

Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции - 05.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции

Военные корабли российского производства войдут в состав ВМС Индии, несмотря на санкции, пишет Bloomberg. | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T19:50+0300

2024-04-05T19:50+0300

2024-04-05T19:50+0300

вооружения

индия

россия

вооружение

корабли

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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Военные корабли российского производства войдут в состав ВМС Индии, несмотря на санкции, пишет Bloomberg.Индия получит два военные корабля российского производства в течение нескольких месяцев, обе страны работают в обход санкций США, создающие трудности с оплатой российских систем вооружения, сообщают высокопоставленные индийские чиновники.Один корабль прибудет в Индию в сентябре, другой будет доставлен в начале следующего года. Поставки двух кораблей были отложены на два года из-за начала российской спецоперации на Украине. Два фрегата с управляемыми ракетами — часть соглашения на поставку четырех кораблей, которое Индия заключила с Россией еще в 2018 году.Антироссийские санкции США отложили поставки вооружений более чем на год, так как две страны старались найти способ оплаты в обход ограничений, тем не менее двум странам удалось найти решение проблемы платежей, сообщили источники агентства.Несмотря на растущие закупки у США и Франции, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, составляя 36% всего импорта. США воздерживаются от давления на Индию за ее отношения с Россией, не применяя штрафы за создание системы противовоздушной обороны, так как сотрудничество с Индией выгодно США для конкуренции с КНР.

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индия

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индия, россия, вооружение, корабли