Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции - 05.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240405/sanktsii-847125881.html
Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции
Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции - 05.04.2024, ПРАЙМ
Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции
Военные корабли российского производства войдут в состав ВМС Индии, несмотря на санкции, пишет Bloomberg. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T19:50+0300
2024-04-05T19:50+0300
вооружения
индия
россия
вооружение
корабли
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_0:237:3220:2048_1920x0_80_0_0_047c29014bb7833d26e9af7be6d080ae.jpg
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Военные корабли российского производства войдут в состав ВМС Индии, несмотря на санкции, пишет Bloomberg.Индия получит два военные корабля российского производства в течение нескольких месяцев, обе страны работают в обход санкций США, создающие трудности с оплатой российских систем вооружения, сообщают высокопоставленные индийские чиновники.Один корабль прибудет в Индию в сентябре, другой будет доставлен в начале следующего года. Поставки двух кораблей были отложены на два года из-за начала российской спецоперации на Украине. Два фрегата с управляемыми ракетами — часть соглашения на поставку четырех кораблей, которое Индия заключила с Россией еще в 2018 году.Антироссийские санкции США отложили поставки вооружений более чем на год, так как две страны старались найти способ оплаты в обход ограничений, тем не менее двум странам удалось найти решение проблемы платежей, сообщили источники агентства.Несмотря на растущие закупки у США и Франции, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, составляя 36% всего импорта. США воздерживаются от давления на Индию за ее отношения с Россией, не применяя штрафы за создание системы противовоздушной обороны, так как сотрудничество с Индией выгодно США для конкуренции с КНР.
https://1prime.ru/20240404/neft-847081893.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84211/79/842117929_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_5d465745575cb863f6a86f236b3876dd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, россия, вооружение, корабли
Вооружения, ИНДИЯ, РОССИЯ, вооружение, корабли
19:50 05.04.2024
 
Bloomberg раскрыл, как Индия и Россия обошли санкции

Bloomberg: военные корабли российского производства войдут в состав ВМС Индии

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Военные корабли российского производства войдут в состав ВМС Индии, несмотря на санкции, пишет Bloomberg.
Индия получит два военные корабля российского производства в течение нескольких месяцев, обе страны работают в обход санкций США, создающие трудности с оплатой российских систем вооружения, сообщают высокопоставленные индийские чиновники.
Один корабль прибудет в Индию в сентябре, другой будет доставлен в начале следующего года. Поставки двух кораблей были отложены на два года из-за начала российской спецоперации на Украине. Два фрегата с управляемыми ракетами — часть соглашения на поставку четырех кораблей, которое Индия заключила с Россией еще в 2018 году.
Антироссийские санкции США отложили поставки вооружений более чем на год, так как две страны старались найти способ оплаты в обход ограничений, тем не менее двум странам удалось найти решение проблемы платежей, сообщили источники агентства.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
В США опровергли давление на Индию из-за закупок российской нефти
Вчера, 15:35
Несмотря на растущие закупки у США и Франции, Россия остается крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, составляя 36% всего импорта. США воздерживаются от давления на Индию за ее отношения с Россией, не применяя штрафы за создание системы противовоздушной обороны, так как сотрудничество с Индией выгодно США для конкуренции с КНР.
 
ВооруженияИНДИЯРОССИЯвооружениекорабли
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала