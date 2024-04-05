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Удары Украины по НПЗ нацелены на жителей России, заявил Шмыгаль - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Удары Украины по НПЗ нацелены на жителей России, заявил Шмыгаль
Удары Украины по НПЗ нацелены на жителей России, заявил Шмыгаль - 05.04.2024, ПРАЙМ
Удары Украины по НПЗ нацелены на жителей России, заявил Шмыгаль
Атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам направлены на жителей России. Об этом в интервью эстонскому телеканалу ERR сообщил премьер-министр... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T14:30+0300
2024-04-05T14:50+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам направлены на жителей России. Об этом в интервью эстонскому телеканалу ERR сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Их население (население России -ред.) должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением", - заявил Шмыгаль.По его словам, подобная мера является "прямой коммуникацией" с россиянами, которые должны платить за агрессию своей страны. Он также добавил, что несмотря на отсутствие одобрения со стороны Вашингтона, запретить Киеву наносить удары никто не может.С начала марта украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, включая заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае.Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
https://1prime.ru/20240405/spetsoperatsiya-na-ukraine-847107903.html
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украина, денис шмыгаль, россия, новости
Политика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, РОССИЯ, Новости
14:30 05.04.2024 (обновлено: 14:50 05.04.2024)
 
Удары Украины по НПЗ нацелены на жителей России, заявил Шмыгаль

Шмыгаль признал, что атаки Украины по российским НПЗ нацелены на жителей России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Атаки Украины по российским нефтеперерабатывающим объектам направлены на жителей России. Об этом в интервью эстонскому телеканалу ERR сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Их население (население России -ред.) должно понять, что они должны заплатить за эту агрессию, а это прямое общение с населением", - заявил Шмыгаль.
По его словам, подобная мера является "прямой коммуникацией" с россиянами, которые должны платить за агрессию своей страны. Он также добавил, что несмотря на отсутствие одобрения со стороны Вашингтона, запретить Киеву наносить удары никто не может.
С начала марта украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, включая заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ
12:37
 
ПолитикаУКРАИНАДенис ШмыгальРОССИЯНовости
 
 
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