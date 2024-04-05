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В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ
В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ - 05.04.2024, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ
США относятся к украинскому конфликту исключительно как к "ресурсной базе", жизни погибающих при обстреле людей их не волнуют, завил посол МИД России по особым... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:37+0300
2024-04-05T12:44+0300
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сша
украина
мид
энергетика
нефть
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. США относятся к украинскому конфликту исключительно как к "ресурсной базе", жизни погибающих при обстреле людей их не волнуют, завил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в качестве комментария к призыву Вашингтона к Киеву прекратить атаки на российские энергообъекты из опасений роста цен на нефть."Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал дипломат в ходе брифинга. Как добавил Мирошник, Вашингтон интересуют только потенциальные скачки цен на топливо. В этой связи посол назвал подобный подход к конфликту и погибающим гражданам как России, так и Украины "крайне циничным".Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писало, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, объяснил это потенциальным ростом мировых нефтяных цен.
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россия, сша, украина, мид, нефть
РОССИЯ, США, УКРАИНА, МИД, Энергетика, Нефть
12:37 05.04.2024 (обновлено: 12:44 05.04.2024)
 
В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ

Мирошник: США призывают не бить по российским НПЗ, опасаясь роста цен на нефть

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. США относятся к украинскому конфликту исключительно как к "ресурсной базе", жизни погибающих при обстреле людей их не волнуют, завил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в качестве комментария к призыву Вашингтона к Киеву прекратить атаки на российские энергообъекты из опасений роста цен на нефть.
"Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал дипломат в ходе брифинга.
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Как добавил Мирошник, Вашингтон интересуют только потенциальные скачки цен на топливо. В этой связи посол назвал подобный подход к конфликту и погибающим гражданам как России, так и Украины "крайне циничным".
Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писало, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, объяснил это потенциальным ростом мировых нефтяных цен.
 
ЭнергетикаРОССИЯСШАУКРАИНАМИДНефть
 
 
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