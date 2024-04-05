https://1prime.ru/20240405/spetsoperatsiya-na-ukraine-847107903.html

В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ

В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ - 05.04.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали призывы США не атаковать российские НПЗ

США относятся к украинскому конфликту исключительно как к "ресурсной базе", жизни погибающих при обстреле людей их не волнуют, завил посол МИД России по особым... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T12:37+0300

2024-04-05T12:37+0300

2024-04-05T12:44+0300

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мид

энергетика

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. США относятся к украинскому конфликту исключительно как к "ресурсной базе", жизни погибающих при обстреле людей их не волнуют, завил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в качестве комментария к призыву Вашингтона к Киеву прекратить атаки на российские энергообъекты из опасений роста цен на нефть."Штаты относятся к происходящему конфликту исключительно как к некой ресурсной базе и в данном случае игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права", - сказал дипломат в ходе брифинга. Как добавил Мирошник, Вашингтон интересуют только потенциальные скачки цен на топливо. В этой связи посол назвал подобный подход к конфликту и погибающим гражданам как России, так и Украины "крайне циничным".Ранее британское издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писало, что Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на российские энергообъекты, объяснил это потенциальным ростом мировых нефтяных цен.

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россия, сша, украина, мид, нефть