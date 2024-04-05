https://1prime.ru/20240405/ssha-847109010.html
В США предложили разделить помощь Украине и Израилю, сообщает СМИ
В США предложили разделить помощь Украине и Израилю, сообщает СМИ - 05.04.2024, ПРАЙМ
В США предложили разделить помощь Украине и Израилю, сообщает СМИ
Демократы в палате представителей США предложили разделить пакет помощи Украины и Израиля, сообщил портал Semafor со ссылкой на неназванного советника. | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T12:56+0300
2024-04-05T12:56+0300
2024-04-05T12:56+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей США предложили разделить пакет помощи Украины и Израиля, сообщил портал Semafor со ссылкой на неназванного советника."Некоторые высокопоставленные демократы в палате представителей призывают своих лидеров выступить в поддержку отделения помощи Украине от более широкого пакета помощи иностранным государствам", - рассказал собеседник портала.По данным Semafor, представители Демократической партии чувствуют дискомфрт на фоне операции в Газе, в то же время стремятся как можно скорее аправить средства Киеву. Как отметил источник, четкого плана разделения пакета пока нет.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Отмечалось, что Киев получит от Вашингтона 60 миллиардов долларов, Тель-Авив - 14 миллиардов. Документ еще должен получить одобрение палаты представителей, которая ушла на каникулы до 9 апреля.
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сша, украина, израиль
В США предложили разделить помощь Украине и Израилю, сообщает СМИ
Semafor: Конгрессмены-демократы предложили отделить помощь Киеву от поддержки Израиля
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей США предложили разделить пакет помощи Украины и Израиля, сообщил портал Semafor со ссылкой на неназванного советника.
"Некоторые высокопоставленные демократы в палате представителей призывают своих лидеров выступить в поддержку отделения помощи Украине от более широкого пакета помощи иностранным государствам", - рассказал собеседник портала.
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По данным Semafor, представители Демократической партии чувствуют дискомфрт на фоне операции в Газе, в то же время стремятся как можно скорее аправить средства Киеву. Как отметил источник, четкого плана разделения пакета пока нет.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Отмечалось, что Киев получит от Вашингтона 60 миллиардов долларов, Тель-Авив - 14 миллиардов. Документ еще должен получить одобрение палаты представителей, которая ушла на каникулы до 9 апреля.