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Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка

Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка - 05.04.2024, ПРАЙМ

Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка

Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T10:59+0300

2024-04-05T10:59+0300

2024-04-05T11:19+0300

суд

штраф

каршеринг

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как следует из материалов дела, Эмиль Панахов перевозил львёнка в автомобиле каршеринга, не имея документов, "доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира". Мировой судья 191-го судебного участка столичного района Фили-Давыдково усмотрел в действиях Панахова состав правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных). "Суд назначил административное наказание в размере 4000 рублей с конфискацией львенка", - сказала собеседница агентства. Львенка передали в центр реабилитации диких животных.

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суд, штраф, каршеринг