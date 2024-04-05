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Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка
Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка - 05.04.2024, ПРАЙМ
Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка
Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T10:59+0300
2024-04-05T11:19+0300
суд
штраф
каршеринг
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Как следует из материалов дела, Эмиль Панахов перевозил львёнка в автомобиле каршеринга, не имея документов, "доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира". Мировой судья 191-го судебного участка столичного района Фили-Давыдково усмотрел в действиях Панахова состав правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных). "Суд назначил административное наказание в размере 4000 рублей с конфискацией львенка", - сказала собеседница агентства. Львенка передали в центр реабилитации диких животных.
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суд, штраф, каршеринг
суд, штраф, каршеринг
10:59 05.04.2024 (обновлено: 11:19 05.04.2024)
 
Суд оштрафовал москвича, катавшего на каршеринге львенка

Суд оштрафовал на 4 тысячи рублей москвича, катавшего львенка на каршеринге

© Фото : Telegram/Прокуратура МосквыЛьвенок, обнаруженный в салоне автомобиля каршеринга
Львенок, обнаруженный в салоне автомобиля каршеринга - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : Telegram/Прокуратура Москвы
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Суд в Москве оштрафовал на 4 тысячи рублей местного жителя, который в машине каршеринга перевозил львенка, а также конфисковал животное, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Как следует из материалов дела, Эмиль Панахов перевозил львёнка в автомобиле каршеринга, не имея документов, "доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира".
Мировой судья 191-го судебного участка столичного района Фили-Давыдково усмотрел в действиях Панахова состав правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ (Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных).
"Суд назначил административное наказание в размере 4000 рублей с конфискацией львенка", - сказала собеседница агентства. Львенка передали в центр реабилитации диких животных.
 
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