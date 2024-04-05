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Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах - 05.04.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах
Псковский городской суд принял решение продлить до 29 июня арест лица, причастного к незаконной перевозке через государственную границу России взрывчатки в... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T16:29+0300
2024-04-05T16:45+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Псковский городской суд принял решение продлить до 29 июня арест лица, причастного к незаконной перевозке через государственную границу России взрывчатки в иконах и церковной утвари. Об этом заявила объединенная пресс-служба судов Псковской области.Отмечается, что соответствующее ходатайство подало СО УФСБ России по Псковской области. Ведомство просило продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ."Суд удовлетворил заявленное ходатайство, продлив меру пресечения на 2 месяца до 29 июня 2024 года включительно", - сказано в сообщении.ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области. Из груза изъяли 27 готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор.
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РОССИЯ, ФСБ, суд, Новости
16:29 05.04.2024 (обновлено: 16:45 05.04.2024)
 
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах

Арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах продлили до 29 июня

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Псковский городской суд принял решение продлить до 29 июня арест лица, причастного к незаконной перевозке через государственную границу России взрывчатки в иконах и церковной утвари. Об этом заявила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Отмечается, что соответствующее ходатайство подало СО УФСБ России по Псковской области. Ведомство просило продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ.
"Суд удовлетворил заявленное ходатайство, продлив меру пресечения на 2 месяца до 29 июня 2024 года включительно", - сказано в сообщении.
ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.
Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области. Из груза изъяли 27 готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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