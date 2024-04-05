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Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах

Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах - 05.04.2024, ПРАЙМ

Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах

Псковский городской суд принял решение продлить до 29 июня арест лица, причастного к незаконной перевозке через государственную границу России взрывчатки в... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T16:29+0300

2024-04-05T16:29+0300

2024-04-05T16:45+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Псковский городской суд принял решение продлить до 29 июня арест лица, причастного к незаконной перевозке через государственную границу России взрывчатки в иконах и церковной утвари. Об этом заявила объединенная пресс-служба судов Псковской области.Отмечается, что соответствующее ходатайство подало СО УФСБ России по Псковской области. Ведомство просило продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина, причастного к перевозке в иконах и церковной утвари взрывных веществ."Суд удовлетворил заявленное ходатайство, продлив меру пресечения на 2 месяца до 29 июня 2024 года включительно", - сказано в сообщении.ФСБ сообщила, что совместно с таможенниками накрыла контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки иностранного производства с Украины транзитом через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари на пункте пропуска в Псковской области. Из груза изъяли 27 готовых к применению самодельных бомб, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор.

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