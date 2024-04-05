https://1prime.ru/20240405/sud-847118983.html

Арбитраж удовлетворил иск к бывшим владельцам ЧЭМК на 105 миллиардов рублей

Арбитраж удовлетворил иск к бывшим владельцам ЧЭМК на 105 миллиардов рублей - 05.04.2024, ПРАЙМ

Арбитраж удовлетворил иск к бывшим владельцам ЧЭМК на 105 миллиардов рублей

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T16:39+0300

2024-04-05T16:39+0300

2024-04-05T16:39+0300

суд

чм-2018

чэмк

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 миллиардов рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ после заседания. Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований - до 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавлены ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Генпрокуратура РФ просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон". Предварительное судебное заседание состоялось в понедельник, следующее судебное заседание состоялось в пятницу. "Исковое заявление удовлетворёно", - сказал представитель ГП РФ журналистам. Решение суда обращено к немедленному исполнению, уточнил он. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". Надзорное ведомство посчитало, что в компании были проведены сомнительные финансовые операции, совершенные четой Антиповых, в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Юрий Антипов и его супруга Людмила в марте подали апелляцию, но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение арбитража в силе.

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суд, чм-2018, чэмк