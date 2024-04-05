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Подсчитано, во сколько обойдется порция домашнего супа россиянам

Подсчитано, во сколько обойдется порция домашнего супа россиянам - 05.04.2024, ПРАЙМ

Подсчитано, во сколько обойдется порция домашнего супа россиянам

Порция домашнего борща обойдется россиянам почти в 92 рубля, солянки - в 102 рубля, а дешевле всего будет стоить самодельный суп с лапшой - 28 рублей, подсчитал | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T06:05+0300

2024-04-05T06:05+0300

2024-04-05T06:07+0300

экономика

питание

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Порция домашнего борща обойдется россиянам почти в 92 рубля, солянки - в 102 рубля, а дешевле всего будет стоить самодельный суп с лапшой - 28 рублей, подсчитал для РИА Новости сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет" в честь Международного дня супа. "Аналитики сервиса посчитали стоимость приготовления домашних супов. Для борща понадобится: свинина и говядина в одинаковых пропорциях, морковь, капуста, репчатый лук, свекла, картофель и помидоры. Стоимость блюда на 4 порции составит 366 рублей", - подсчитали аналитики. Таким образом, одна порция домашнего борща обойдется почти в 92 рубля. При этом приготовление домашнего супа с лапшой обойдется россиянам в 112 рублей из расчета на четыре порции. Из основных ингредиентов потребуются: курица, лапша, морковь и репчатый лук. Одна порция в таком случае будет стоить 28 рублей. А для домашней солянки понадобятся: говядина, картофель, копченая и вареная колбасы в равной пропорции, соленые огурцы и томатная паста. Стоимость четырех порций такого блюда составит 407 рублей, одной - почти 102 рубля. Специалисты "СберМаркета" также проанализировали спрос на ингредиенты для приготовления супов и на готовые первые блюда из ресторанов. В марте 2024 года россияне стали чаще покупать пшеничную лапшу по сравнению с февралем (спрос вырос на 12%), укроп, томатную пасту и грибы (+13%), свеклу (+14%), репчатый лук (+16%). Лидерами по росту спроса стали горох и тыква: их продажи выросли на 72% и 81% соответственно. А из ресторанов россияне чаще всего заказывают борщ, выяснили аналитики. На втором месте - бульон, на третьем - гороховый суп, на четвертом - том ям, на пятом - фо-бо. Среди готовых первых блюд россияне стали чаще заказывать грибной суп, крем-супы: тыквенный, томатный и сырный. А лидерами по росту спроса стали солянка (спрос на нее с начала года подскочил в 7 раз), борщ (в 6 раз) и фо-бо (в 5 раз).

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питание