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Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов

Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов - 05.04.2024, ПРАЙМ

Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов

Российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне СВО, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода",... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T11:09+0300

2024-04-05T11:09+0300

2024-04-05T11:20+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне СВО, говорится в статье газеты "Уралвагонзавода", посвященной выполнению гособоронзаказа."На данный момент новый спектр производственных задач связан с реализацией нововведений в техническом оснащении боевых машин. Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам", - сказано в публикации.В статье также отмечается, что сегодня беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали серьезной угрозой для бронетехники, особенно для танков. Особенно опасны FPV-беспилотники, которые могут нести кумулятивные заряды и поражать уязвимые места на технике.В зоне спецопераций российские танки оснащены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые позволяют эффективно отражать атаки БПЛА."Уралвагонзавод" поставляет в армию современные танки с учетом опыта боевых действий. К примеру, вооружение войск включает в себя танки Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М.Эти танки дополнительно оборудованы средствами РЭБ, имеют меры для снижения заметности, а также обладают круговой динамической защитой и противокаменными "козырьками" над башней, заключили в статье.

https://1prime.ru/20240401/drony-846916666.html

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россия, уралвагонзавод, новости, рэб