https://1prime.ru/20240405/terakt-v-krokuse-847096047.html

В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с украинским флагом

В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с украинским флагом - 05.04.2024, ПРАЙМ

В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с украинским флагом

Фотографии людей в камуфляже с украинским флагом рядом с разрушенными домами и почтовой марки Украины с нецензурным жестом были найдены в мобильном телефоне... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T08:16+0300

2024-04-05T08:16+0300

2024-04-05T08:28+0300

россия

украина

следственный комитет

крокус сити холл

теракт

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Фотографии людей в камуфляже с украинским флагом рядом с разрушенными домами и почтовой марки Украины с нецензурным жестом были найдены в мобильном телефоне одного из обвиняемых в трагедии в подмосковмном "Крокус Сити Холле", написал в своем Telegram-канале Следственный комитет России.Так, следствие поставновило, что "Крокус" в качестве места для теракта был выбран по указанию руководившего действиями террористов куратора. Сообщается, что 24 февраля этого года один из фигурантов по указанию "наставника" нашел в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокуса" и подъездных путей к нему.Кроме того, в СК отметили, что об этом свидетельствуют показания самого обвиняемого. Данные из телефонов преступников были получены вопреки тому, что обвиняемые пытались уничтожить их."В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", - сообщается в материале ведомства.На данный момент Следственным комитетом проводится проверка причастности представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций к организации и финансированию теракта.

https://1prime.ru/20240404/crocus-847082305.html

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россия, украина, следственный комитет, крокус сити холл, теракт