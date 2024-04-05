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В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с украинским флагом
В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с украинским флагом - 05.04.2024, ПРАЙМ
В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с украинским флагом
Фотографии людей в камуфляже с украинским флагом рядом с разрушенными домами и почтовой марки Украины с нецензурным жестом были найдены в мобильном телефоне... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T08:16+0300
2024-04-05T08:16+0300
2024-04-05T08:28+0300
россия
украина
следственный комитет
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Фотографии людей в камуфляже с украинским флагом рядом с разрушенными домами и почтовой марки Украины с нецензурным жестом были найдены в мобильном телефоне одного из обвиняемых в трагедии в подмосковмном "Крокус Сити Холле", написал в своем Telegram-канале Следственный комитет России.Так, следствие поставновило, что "Крокус" в качестве места для теракта был выбран по указанию руководившего действиями террористов куратора. Сообщается, что 24 февраля этого года один из фигурантов по указанию "наставника" нашел в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокуса" и подъездных путей к нему.Кроме того, в СК отметили, что об этом свидетельствуют показания самого обвиняемого. Данные из телефонов преступников были получены вопреки тому, что обвиняемые пытались уничтожить их."В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", - сообщается в материале ведомства.На данный момент Следственным комитетом проводится проверка причастности представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций к организации и финансированию теракта.
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россия, украина, следственный комитет, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, УКРАИНА, Следственный комитет, Крокус сити холл, теракт
В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с украинским флагом
В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с флагом Украины
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ.
Фотографии людей в камуфляже с украинским флагом рядом с разрушенными домами и почтовой марки Украины с нецензурным жестом были найдены в мобильном телефоне одного из обвиняемых в трагедии в подмосковмном "Крокус Сити Холле", написал в своем Telegram-канале
Следственный комитет России.
Так, следствие поставновило, что "Крокус" в качестве места для теракта был выбран по указанию руководившего действиями террористов куратора. Сообщается, что 24 февраля этого года один из фигурантов по указанию "наставника" нашел в интернете и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокуса" и подъездных путей к нему.
Кроме того, в СК отметили, что об этом свидетельствуют показания самого обвиняемого. Данные из телефонов преступников были получены вопреки тому, что обвиняемые пытались уничтожить их.
ФСБ задержала еще троих причастных к теракту в "Крокусе"
"В телефоне террориста обнаружены фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции", - сообщается в материале ведомства.
На данный момент Следственным комитетом проводится проверка причастности представителей украинских спецслужб и исламистских террористических организаций к организации и финансированию теракта.